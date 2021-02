Oroscopo del Giorno, 8 Febbraio: previsioni per tutti i segni

Oroscopo dell’8 Febbraio 2021 – Qual è il tuo segno zodiacale? Ecco quale sarà il tuo oroscopo per la giornata di oggi, 8 Febbraio 2021. Qui di seguito puoi trovare tutte le previsioni per tutti i dodici segni dello Zodiaco. Inizia una nuova settimana di febbraio. Scopriamo insieme quale sarà l’oroscopo di oggi, lunedì 8 febbraio 2021.

Ariete

Si avvicina la primavera che sarà per voi ricca di sorprese, adesso però dopo un fine settimana rilassante è ora di ritornare a pensare al lavoro. L’amore vi sorriderà come non capitava da tempo.

Toro

Anche questa sarà una giornata di dubbi e pensieri. In questo momento vi sembra che tutto giri per il verso sbagliato, ma la calma deve aiutarvi. Massima attenzione a livello fisico.

Gemelli

Evitate discussioni con il vostro partner soprattutto se sapete che è uno che non facilmente abbassa la testa. Siete sempre vogliosi di nuove sfide e nuovi approcci, ecco perchè dovreste circondarvi di persone che vi somigliano.

Cancro

E’ la giornata giusta per dare spazio alle vostre emozioni in amore senza paura, vedrete che questa persona diventerà sempre più presa da voi.

Leone

Massima attenzione per quanto riguarda l’amore, basta trascurarlo. Siate capaci di sopportare alcune critiche, non tutti la pensano come voi e soprattutto molti sono invidiosi, fatevi scivolare tutto addosso.

Vergine

Evitate discussioni con la persona amata e in famiglia, solo così potete restare calmi e sentirvi bene con voi stessi, altrimenti cadrete in uno stress di cui non avete proprio bisogno.

Bilancia

Basta essere diplomatici per far contenti gli altri. Iniziate a parlare e far valere le vostre ragioni, pensare al bene altrui non è sempre la cosa giusta da fare.

Scorpione

Un rimborso è fermo, una questione legale è ferma. In amore è probabile che pur amando molto il partner voi non abbiate le idee chiare su quello che veramente volete per il futuro.

Sagittario

Se il fine settimana è stato pesante in amore con continue discussioni, sapete bene dentro di voi cosa fare, chiudere una porta aspettando che si apri un portone, inutile tirarla ancora per le lunghe.

Capricorno

Vi capiterà di ascoltare delle critiche e questo capita perchè vi state mettendo in gioco. Questo è un qualcosa che stupisce chi vi conosce, perchè di solito siete molto lungimiranti, ma adesso avete voglia di prendere la vita di petto.

Acquario

Alcune difficoltà per quanto riguarda contratti di affitto o altre scartoffie che a voi sembrano sbagliate e di cui rivolete discutere. C’è da lavorare su queste cose.

Pesci

Avrete dei piccoli dolorini che vi faranno sentire un pò giù di morale, ma passerà. In amore cercate di lasciar perdere le discussioni altrimenti si prolungheranno per giorni.