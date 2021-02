Oroscopo di domani 4 Febbraio 2021 – Qual è il tuo segno zodiacale? Ecco quale sarà il tuo oroscopo per la giornata di domani, 4 Febbraio 2021. Qui di seguito puoi trovare tutte le previsioni per tutti i dodici segni dello Zodiaco. Siamo giunti alla prima metà settimana di febbraio. Scopriamo insieme quale sarà l’oroscopo di domani, giovedì 4 febbraio 2021.

Ariete

Continua il periodo nero e purtroppo il bersaglio preferito della vostra incontrollata ira sarà il vostro partner, che sarà soggetto di attacchi di cui non conosce nemmeno il motivo. Datevi una calmata!

Toro

Non vi staccherete un solo attimo dalle vostre faccende, trascurando tutto il resto. L’unica cosa che conta è portare a termine tutti gli impegni che incombono.

Gemelli

Avete voglia di spensieratezza e divertimento. Nel limite del possibile cercherete di trascorrere del tempo con le persone a voi care, soprattutto amici e amiche, tutto il resto può attendere.

Cancro

Sarà la giornata perfetta per fare nuove conoscenze dalle quali potranno nascere storie d’amore. Sentirete sensazioni che mancavano da molto tempo.

Leone

Un’improvvisa stanchezza si impadronirà di voi. Vorrete solo riposarvi e starvene da soli, tutto il resto non conterà, amore e lavoro compreso.

Vergine

Vi darete allo shopping per la casa e non baderete a spese. Ogni tanto bisogna pur farsi passare uno sfizio e questo lo desideravate da tempo.

Bilancia

Avete avuto un inizio di settimana senza sosta dove avete dato il massimo, è arrivato il momento di prendervi la giusta pausa dallo stress quotidiano e rilassarvi. Non cercate altro!

Scorpione

Avete lasciato del lavoro arretrato, ma questa sarà la giornata giusta per recuperare il tempo perduto. Fatto questo passerete il resto della giornata a specchiarvi nella vostra bellezza narcisistica.

Sagittario

Vi sveglierete stranamente tristi senza nemmeno capire il perchè, questo umore sotto i tacchi durerà per tutta la giornata, per questo rimanderete anche alcuni affari di lavoro importanti.

Capricorno

Giornata top per chi ha un lavoro come dipendente. Arriveranno delle soddisfazioni inaspettate, per il resto l’amore può anche messo un pò da parte.

Acquario

Piccoli problemi sul lavoro nelle prime ore del mattino, ma sarà la giusta carica che vi spingerà a dare il meglio di voi per zittire le critiche e ci riuscirete.

Pesci

L’amore sarà il punto forte della giornata. Darete massime attenzioni al partner soprattutto nelle ore serali, quando verrà fuori la parte romantica di voi.