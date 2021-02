Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 28 febbraio 2021: predizioni e consigli segno per segno

Oroscopo di Paolo Fox per domani Domenica 28 febbraio 2021. Cosa riserveranno gli astri per tutti i segni zodiacali? Sono tante le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le prove della vita. Se vuoi scoprire cosa avranno in serbo le stelle domani, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani Domenica 28 febbraio 2021.

Ariete

Domani sarà una giornata molto faticosa per te. Stai attraversando un brutto periodo e la colpa purtroppo è di una persona a te vicina. Sfrutta al meglio questa domenica per fare il punto della situazione e cercare di capire se vale realmente la pena allontanare questa persona dalla vostra vita.

Toro

Secondo le previsioni di Paolo Fox per la giornata di domani Domenica 28 Febbraio, dovrai cercare di capire se realmente vale la pena soffrire per amore. Ti senti sola e questa non va bene, cerca di tirarti un po’ su e pensa che lì fuori ci sono tante persone che ti vogliono bene.

Gemelli

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna favorirà nuovi incontri. Stai attraversando un periodo cupo ed hai bisogno solamente di cambiare aria. Cerca di capire realmente ciò che vuoi e soprattutto chi vuoi nel tuo futuro.

Cancro

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani arriveranno bellissime notizie da un parente che rallegreranno la tua domenica. In serata potrebbe esserci un piccolo litigio con un amico, non temete, la vostra amicizia è forte e supererà anche questo.

Leone

La luna piena dei giorni scorsi ti ha un po’ destabilizzato. Concediti una pausa domani per riflettere su ciò che hai fatto questa settimana. Sei riuscito a fare molte cose ma quelle più importanti non le hai portate a termine. E’ arrivato il momento di stabilire delle priorità

Vergine

Domani non sarà una bella giornata per i sentimenti. Con il partner va tutto bene da qualche mese ormai ed è arrivato il momento di pensare al futuro. Nel pomeriggio una chiamata importante ti metterà una carica fuori dal normale

Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani la parola d’ordine sarà relax. Sfrutta al meglio questa domenica per leggere un buon libro oppure per guardare una serie tv. Rimanda a domani tutti gli incontri e tutte le decisioni. Non pensare a nulla oggi.

Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani nel pomeriggio la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Cercate di non farvi trovare impreparati e siate pronti a sfruttare ogni minima opportunità vi si presenti.

Sagittario

Nella serata di Domani, ci saranno dei problemi con il partner. Un problema che pensavate esser stato sepolto, tornerà alla luce. Siete molto perspicaci quindi non dovreste incontrare difficoltà. Ben allineata la Luna che vi darà nuovi stimoli.

Capricorno

Domani secondo le previsioni di Paolo Fox, grazie alla Luna piena dei giorni scorsi, tutto andrà per il meglio. State portando avanti un progetto importante e finalmente domani avrete l’approvazione di una persona speciale. Cercate di restare con i piedi per terrà però, rimanete concentrati.

Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrete approfittare della giornata per trascorrere un po’ di tempo con i tuoi amici. Ultimamente sei poco presente con loro e questo non va bene. Cerca sempre di dedicare il giusto tempo a chiunque ti stia intorno.

Pesci

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarà una giornata negativa per i sentimenti. Siete persone molto gelose e domani uscirà fuori tutta la vostra rabbia regressa. Cercate di non calcare troppo la mano e non scoprite ancora tutte le carte.