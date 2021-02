Oroscopo Paolo Fox domani – giovedì 4 febbraio 2021 – segni di fuoco

Oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 4 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle ad Ariete, Leone e Sagittario, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 4 febbraio 2021. Se vuoi sapere cosa ti accadrà nelle prossime giornate, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 4 febbraio 2021: Ariete

Domani potrebbe cominciare la tua ripresa: febbraio sarà un mese che ti porterà cambiamenti significativi. Qualche Ariete tornerà in pista, qualcun altro si rimetterà in moto e comincerà a muovere i primi passi in vista di marzo. In ogni caso, la primavera offrirà notizie positive a tutti. Vi potrete sbarazzare di tanti blocchi vissuti finora, anche in amore.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 4 febbraio 2021: Leone

Domani dovrai iniziare a schivare le situazioni che ti fanno stare male. Da gennaio vivi giornate conflittuali sul lavoro, o perché sei poco soddisfatto dei cambiamenti avvenuti o perché fatichi ad adattarti a un nuovo ruolo. Dovresti, però, mollare il tuo orgoglio e cominciare a pensare, piuttosto, a cosa vuoi davvero, a cosa ti fa stare bene. In amore servirà molta cautela, soprattutto se il rapporto è di lungo corso.

Oroscopo domani giovedì 4 febbraio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avvertirai un desiderio crescente di amore, di confronto con gli altri. La tua settimana si chiuderà in bellezza, con la Luna nel segno. Finalmente ritroverai la voglia di esprimerti, la gioia di vivere nuove esperienze. In questa giornata ci sarà perfino chi s’imbatterà in un incontro fatale: preparatevi! Da qui fino a marzo molte situazioni potranno sciogliersi del tutto.