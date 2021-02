Oroscopo Paolo Fox domani – martedì 9 febbraio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 9 febbraio 2021. La settimana procede a poco a poco ed eccoci a martedì. Cosa riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco questo lunedì? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per oggi rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 9 febbraio 2021: Leone

Domani si prospetta un’altra giornata piuttosto pesante. Avere a che fare con molti pianeti opposti comporta per forza di cose alcune difficoltà. È probabile che in questi giorni le tue idee siano in netto contrasto con quelle di chi ti sta vicino. Meglio fare attenzione! Da qui in avanti dovrai gestire con prudenza le tue finanze.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 9 febbraio 2021: Vergine

Domani sarà il momento migliore per iniziare a liberarsi di tutte le tue insicurezze in amore. Anche chi sta portando avanti una storia ormai logora, potrà chiuderla senza timore e guardare al suo futuro con speranza. Ricordati che d’ora in poi spetterà a te decidere: cerca di dare spazio a persone che lo meritano.

Oroscopo domani martedì 9 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti aspetta una giornata molto proficua. In realtà tutto il mese di febbraio sarà promettente, a patto che tu voglia metterti in gioco. Le stelle incoraggeranno a fare richieste, allargare i propri contatti o guardarsi attorno, se si è alla ricerca di un nuovo lavoro.

Previsioni domani martedì 9 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata in cui avere grande prudenza. D’ora in avanti potresti avere nuovi momenti di tensioni, soprattutto nelle collaborazioni di lavoro. Forse dipenderà dal fatto che ti sei stancato di fare sempre le stesse cose. Reagire con nervosismo o noia, però, non aiuterà a risolvere la situazione.