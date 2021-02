Oroscopo Paolo Fox domani – mercoledì 3 febbraio 2021 – Previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 3 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 3 febbraio 2021. Se vuoi sapere cosa ti accadrà nelle prossime giornate, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 3 febbraio 2021: Leone

Domani e giovedì le stelle ti inviteranno a fare un passo indietro, fermarti e riflettere. Metti da parte la tua irruenza e resta ad osservare cosa succede. Da giorni ti senti mancato da rispetto da qualcuno, messo in un angolo, ma il tuo orgoglio ti impedisce di ammetterlo. Adesso, però, sarebbe più saggio ragionare su come ripartire con basi nuove e più serene anziché continuare a scontrarsi con un muro di gomma. Non t’incaponire a volere conservare le cose come sono, a volte il cambiamento è la scelta migliore!

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 3 febbraio 2021: Vergine

Domani sarà una giornata interessante in cui una semplice mediazione sarà più efficace che prendere una situazione di petto. Se stai vivendo un momento particolarmente caotico, intendersi con l’altro, trovare la soluzione a un problema potrebbe diventare un’impresa. Ecco perché dovrai fare leva sulla tua proverbiale diplomazia e provare a negoziare. Sarà la scelta più azzeccata!

Oroscopo domani mercoledì 3 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata di grande forza. Per le prossime ore sbarazzati di timori e perplessità e buttati, anche in amore! Se ti interessa una persona, dovresti uscire allo scoperto, perché le possibilità di costruire qualcosa di importante sarà numerose! Ricordati che il 2021 sarà l’anno dei progetti importanti: convivenze, matrimoni, figli, lunghe storie d’amore.

Previsioni domani mercoledì 3 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai letteralmente intrattabile, colpa del passaggio lunare nel tuo segno. Per fortuna, il pianeta resterà per poco tempo e già da giovedì l’umore migliorerà. Sii prudente! Purtroppo, i primi 15 giorni di febbraio saranno molto complicati, in amore e sul lavoro. A maggior ragione se da dicembre hai conti in sospeso, non stai ottenendo i soldi che ti aspettavi. Servirà pazienza e sangue freddo.