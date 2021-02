Oroscopo Paolo Fox domani – venerdì 5 febbraio 2021 – Previsioni segno per segno

Oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 5 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 5 febbraio 2021.

Oroscopo di domani



Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti alzerai dal letto energico e ottimista, come se avessi appena vinto al Superenalotto. Invece sarà una carica che nascerà in te! Qualcosa sta cambiando e cominci ad averne certezza. Sfruttala al meglio, lavorando su nuovi progetti in vista di marzo e aprile. Anche in amore potrai risalire la china. Buon feeling con Leone, Sagittario e Acquario.

Toro

Da giorni sei piuttosto demotivato. Qualcuno sarà disturbato da una leggera malinconia, qualcun altro, invece, si ritroverà a discutere ogni giorno. Forse dovrai riconsiderare alcune decisioni prese in passato. In realtà non ti sta crollando il mondo addosso, ma tu potresti andare in giro con questa sgradevole sensazione. L’amore reclamerà più attenzione: il distacco o la gelosia a lungo andare potrebbe causare degli screzi insanabili!

Gemelli

Domani venerdì 5 febbraio 2021 dovrai cominciare a recuperare la tua innata curiosità, l’entusiasmo di fare cose nuove. Anche se potresti accusare qualche piccolo disturbo fisico, dovresti pensare a un nuovo progetto, dedicarti a qualcosa che ti appassioni. L’energia non ti mancherà: cerca di gestire in maniera efficace la frenesia! Durante il fine settimana ti converrà evitare mosse rischiose.

Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerai a fare chiarezza in amore. Anche perché a fine febbraio Venere tornerà attiva e darà nuovo slancio ai sentimenti. Saranno molto i nati in Cancro che potrebbe iniziare una nuova storia a marzo. Le coppie già molto solide potranno perfino pensare a progetti più grandi er il futuro.

Leone

Il lavoro continuerà a spremere tutte le tue energie, perché ci sarà da ripartire da zero, da mettere a posto molte situazioni. D’ora in avanti, però, il popolare astrologo di Rai2 ti incoraggia a non agire per troppo orgoglio, per spirito competitivo, ma se possibile fare un passo indietro in nome di più serenità. Sarà importante cominciare a vivere in maniera meno faticosa. Domenica dovresti dare più spazio all’amore.

Vergine

Sarai molto agitato, polemico, perfino sfibrato. Dovresti sfruttare il weekend per rilassarti un po’ e fare il pieno di energia in vista della prossima settimana. Molto presto, infatti, potresti ricevere una proposta di lavoro molto allettante. Cosa c’è ch non va? Forse qualcuno vuole importi qualcosa oppure non vuole seguire un tuo consiglio?

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti fare un piccolo sforzo in direzione di un cambiamento, provare a confrontarti con le persone intorno. Nei prossimi giorni potresti ricevere risposte importanti. Le stelle saranno molto generose con te, ma l’ultima parola sarà tua. Toccherà a te buttarti, metterti in gioco, anche in amore.

Scorpione

Domani dovrai usare la massima cautela, perché la Luna nel tuo segno amplificherà la tua vena polemica. Nel corso della giornata potrebbero nascere piccole tensioni sul lavoro, disaccordi di vario genere. Sarà meglio non agitare troppo le acque! In amore dovrei provare a essere meno ostinato. Se da giorni stai mettendo in dubbio la direzione intrapresa, concediti ancora due settimane prima di prendere una decisione drastica.

Sagittario

Entro la fine della settimana potrai aspettarti qualcosa di tanto piacevole quanto inatteso. Domenica, infatti, la Luna approderà al tuo segno. La signora dello zodiaco potrebbe portarti perfino l’amore. Febbraio sarà un mese che ti sorprenderà! Non potrebbe essere altrimenti con un quintetto di alleati del calibro di Sole, Venere, Giove, Saturno e Mercurio.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani ritroverai una grande capacità di azione: sarà possibile ottenere qualcosa in più sul lavoro, che sia una bella opportunità o un accordo importante. D’ora in poi sarai più tranquillo rispetto all’anno scorso e potrai concentrarti su un nuovo progetto, anche di coppia. Chi è single da tempo potrà cominciare a guardarsi intorno.

Acquario

Sentirai una agitazione crescente, un fervore che faticherai a tenere sotto controllo. Avere tanti pianeti nel tuo segno ti indurrà a usare buonsenso e responsabilità. Dovrai cercare di orientare tutta questa energia verso un obiettivo concreto e significativo. L’importante sarà non lasciarsi trasportare da un impulso del momento, ma scegliere la strada giusta, quello che ti potrà rendere felice in futuro. Fra pochissimo arriverà un’opportunità da cogliere al volo!

Pesci

Nei prossimi giorni dovrai avere molta prudenza in amore, soprattutto se stai frequentando una persona particolarmente rigida e programmata. Questo perché tu sei un fantasioso, il sognatore dello zodiaco e, se all’inizio ti può aver attratto, a lungo andare potrebbe provocarti un senso di profonda oppressione. Occhio alle piccole discussioni!