Oroscopo Paolo Fox oggi – domenica 7 febbraio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per oggi domenica 7 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per oggi domenica 7 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 7 febbraio 2021: Ariete

Oggi sarai sostenuto dalla Luna, Sole, Venere, Mercurio, Giove e Saturno. Anche se ci saranno ancora difficoltà da superare, stai ritornando a essere la persona motivata e grintosa di un tempo. In questa giornata le stelle favoriranno i progetti di coppia e le nuove conoscenze.

Previsioni Paolo Fox oggi domenica 7 febbraio 2021: Toro

Oggi sarà una giornata di recupero, anche se nel corso della giornata potresti essere colto da un po’ di pessimismo. Anche se il periodo non è dei più semplici, prova a liberarti dei pensieri negativi. In amore servirà prudenza, soprattutto se nasceranno momenti di tensione.

Oroscopo oggi domenica 7 febbraio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi la Luna in opposizione potrebbe causarti qualche grattacapo, forse un ritardo o un rallentamento. Da giorni senti la necessità di stare da solo e rilassarti un po’. Domenica sarà un’altra giornata piuttosto faticosa: sii prudente, specie se avrai intorno a te persone puntigliose.

Previsioni oggi domenica 7 febbraio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata buona per cominciare a recuperare l’amore. Sta per cominciare un periodo favorevole per i sentimenti. Un periodo che avrà l’apice a fine mese, quando Venere sarà attiva. Dovresti cogliere l’opportunità al volo, avvicinando persone che facciano al caso tuo.