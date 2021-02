Oroscopo Paolo Fox oggi – domenica 7 febbraio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per oggi domenica 7 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per oggi domenica 7 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 7 febbraio 2021: Leone

Oggi la Luna nel segno del Sagittario ti regalerà una bella carica di energia. D’ora in poi sarà importante comprendere cosa desideri davvero per il futuro e muovere i prossimi passi con raziocinio. Non farti prendere dalla voglia di vincere nuove sfide, metti da parte il tuo orgoglio!

Previsioni Paolo Fox oggi domenica 7 febbraio 2021: Vergine

Oggi potresti essere particolarmente distratto: fai attenzione! L’amore ha bisogno di te, eppure da giorni tu sei più coinvolto nelle questioni di lavoro e di soldi. Se stai avendo difficoltà di coppia, non dovresti provare a risolvere i problemi aggrappandoti solo alla razionalità. Non puoi capire i sentimenti dell’altro usando solo la ragione!

Oroscopo oggi domenica 7 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata promettente per l’amore. Tu, però, dovresti provare a esternare ciò che provi verso il partner. Se sei alla ricerca dell’anima gemella, non farti tentare solo dall’aspetto fisico, ma dai importanza anche alla sostanza.

Previsioni oggi domenica 7 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi ti porterai dietro nuove preoccupazioni riguardo il lavoro e i soldi. Tutti quei pianeti posizionati nel segno dell’Acquario potrebbe ostacolare un rimborso, un pagamento. Perché non comincia a farti scivolare addosso le tensioni nate nel posto di lavoro?