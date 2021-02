Oroscopo Paolo Fox oggi – domenica 7 febbraio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per oggi domenica 7 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per oggi domenica 7 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 7 febbraio 2021: Sagittario

Oggi la Luna nel tuo segno favorirà specialmente le relazioni, i rapporti interpersonali. Ormai non ce la fai più a restare fermo, le restrizioni di questo periodo stanno diventando sempre più difficili da rispettare. Stringi i denti! Fra poche settimane le cose cominceranno a sbloccarsi e ti ritroverai più serenità. Chi non è felice del proprio rapporto di coppia, dovrebbe provare a cercare altrove.

Previsioni Paolo Fox oggi domenica 7 febbraio 2021: Capricorno

Oggi sarà una domenica da dedicare al puro relax. Come sostiene l’astrologo Fox negli ultimi tempi ti sei impegnato duramente, ma sei riuscito a ottenere una buona capacità di movimento. Ottime le intese con Pesci e Scorpione; stuzzicanti i rapporti con Leone e Ariete.

Oroscopo oggi domenica 7 febbraio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi potrai cominciare a fare tutto ciò che desideri. Le stelle ti aiuteranno a rivoluzionare la tua intera esistenza. D’ora in poi sarà bell condividere le emozioni che proverai con la persona al tuo fianco. Un incontro speciale potrebbe stravolgere la vita di qualche Acquario.

Previsioni oggi domenica 7 febbraio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi potresti sentirti un po’ inquieto. Se frequenterai un Gemelli, una Vergine o un Sagittario, ti converrà usare le pinze, altrimenti ti ritroverai a discutere animatamente. Per questa giornata cerca di usare molta cautela.