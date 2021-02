Oroscopo Paolo Fox – settimana dall’8 al 14 febbraio 2021 – Previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dall’8 al 14 febbraio 2021. Un’altra settimana di febbraio sta per cominciare. Quali segni saranno nelle grazie dei pianeti durante le prossime giornate? Se vuoi scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con un po’ di fatica: sarai molto distratto sul lavoro. Per fortuna dal pomeriggio in poi le cose miglioreranno di gran lunga. In amore servirà molta cautela.

Toro

Comincerà un momento più sereno dal punto di vista relazionale, mentre sul lavoro potresti incappare in qualche collega piuttosto ostile. Sii prudente! Anche l’amore potrà tornare in auge.

Gemelli

Stai vivendo un periodo davvero molto promettente. La settimana partirà bene: ti sbarazzerai della Luna in aspetto opposto e il morale tornerà alto. Finalmente ritroverai una buona energia da distribuire tra il lavoro e l’amore.

Cancro

Nelle prossime giornate ti converrà evitare ogni discussione! In amore occorrerà usare la massima cautela, perché potresti dover fare i conti con nuove difficoltà. C’è da dire che non dovrai più affrontare i pesi che hai sostenuto fino all’anno scorso.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà in maniera serena per ciò che concerne l’amore. Sul fronte lavorativo, però, dovrai fare i conti con nuove problematiche. È probabile che dovrai prendere una decisione radicale molto presto.

Vergine

La settimana partirà con una Luna a favore! Purtroppo, però, il pianeta non potrà aiutarti se sul lavoro avrai problemi, se verrai colto da un’agitazione crescente. Ecco, perché sarà necessaria molta prudenza. Qualcuno avrà un desiderio enorme di stravolgere ogni cosa.

Bilancia

Finalmente stai recuperando alla grande e molto presto potrai prenderti la tua rivincita personale. Se sul lavoro servirà più impegno per tornare in carreggiata, in amore avrai nuove occasioni da non lasciarti sfuggire.

Scorpione

È probabile che dovrai lavorare un po’ di più rispetto al passato, ma se ti muoverai bene, potrai ottenere belle soddisfazioni. Se stai portando avanti una trattativa, prova a chiuderla al più presto! In amore potrebbero nascere momenti di disagio: fai molta attenzione.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà molto bene. Le stelle favoriranno soprattutto i nuovi incontri. Nelle prossime giornate dovrai cercare di tenere la tensione sotto controllo. Qualcuno faticherà a trovare la giusta concentrazione.

Capricorno

La settimana partirà con la Luna nel segno: ottima notizia! Si preannunciano giornate ricche di emozioni. Sul lavoro dovrai provare a mantenere la calma e non irritarti di fronte al primo imprevisto. Occhio alle compravendite!

Acquario

Potrai contare sulla complicità della Luna e di Venere: l’amore andrà a gonfie vele. D’ora in avanti dovrai buttarti a capofitto sui nuovi progetti, perché le stelle saranno dalla tua parte. Ti aspettano opportunità interessanti da cogliere al volo!

Pesci

Anche se la tua settimana potrebbe cominciare con una brutta notizia, nei prossimi giorni non mancheranno nuove occasioni. Chi sarà in difficoltà, potrebbe ricevere un aiuto prezioso. Cerca però di non fare sbagli per troppa impulsitivtà.