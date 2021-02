Oroscopo Paolo oggi – lunedì 8 febbraio 2021 – Anticipazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per oggi lunedì 8 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per oggi lunedì 8 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 8 febbraio 2021: Ariete

Oggi la Luna in aspetto contrario potrebbe provocarti un piccolo calo fisico: nulla di così preoccupante! D’ora in poi avrai una marcia in più grazie ai tanti pianeti in aspetto favorevole.

Previsioni Paolo Fox oggi lunedì 8 febbraio 2021: Toro

Oggi e domani i rapporti interpersonali miglioreranno di gran lunga! Nel corso della settimana, però, sarà facile incappare in un contrattempo irritante, come un ritardo o un rallentamento sul lavoro. Qualcuno sarà perfino costretto a riprendere in mano un progetto.

Oroscopo oggi lunedì 8 febbraio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi lunedì 8 febbraio 2021 comincerà un periodo di riscatto. Finalmente ritroverai la forza che ti è mancata negli ultimi tempi e potrai liberarti di un peso che ti ha afflitto a lungo.

Previsioni oggi lunedì 8 febbraio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovrai fare i conti con gli effetti di una Luna in aspetto opposto. Nel corso della giornata potresti sentirti irrequieto, forse sarai disturbato da qualche insicurezza oppure incapperai in un piccolo disagio. Sii prudente!