Oroscopo Paolo oggi – lunedì 8 febbraio 2021 – Anticipazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per oggi lunedì 8 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per oggi domenica 7 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 8 febbraio 2021: Leone

Oggi sarà una nuova giornata caratterizzata da difficoltà sul lavoro, contrasti e possibili attacchi esterni. Avere molti pianeti in opposizione comporta sempre un cambiamento radicale, un vero e proprio risveglio. D’ora in poi le stelle ti incoraggeranno a tagliare i rami secchi, a chiudere le situazioni consumate da tempo.

Previsioni Paolo Fox oggi lunedì 8 febbraio 2021: Vergine

Oggi la giornata si chiuderà con una certa stanchezza. Da alcuni giorni stai cercando di razionalizzare il comportamento strano del partner. Il fatto è che le questioni di cuore non possono essere sempre comprese con la razionalità e continuare così non farà altro che affaticarti di più! Dovresti concentrare le tue energie su un nuovo progetto di lavoro.

Oroscopo oggi lunedì 8 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi comincerà una fase della tua vita decisamente importante. Preparati, perché nelle prossime giornate potresti avere un’ispirazione geniale oppure riceverai una chiamata che ti cambierà la vita. D’ora in avanti tutti i nodi saliranno al pettine.

Previsioni oggi lunedì 8 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà un’altra giornata in cui ogni cosa, anche la più piccola, ti peserà incredibilmente. Purtroppo da tempo stai fronteggiando molti pianeti dissonanti. Fino a marzo sarebbe meglio evitare scelte azzardate e mantenere la calma, sia in amore sia nel lavoro. Dalla primavera in poi le cose prenderanno una piega migliore.