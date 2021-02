Oroscopo Paolo oggi – lunedì 8 febbraio 2021 – Anticipazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per oggi lunedì 8 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per oggi domenica 7 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 8 febbraio 2021: Sagittario

Oggi dovrai impegnarti per recuperare la vivacità di sempre, il tuo entusiasmo innato. Le stelle saranno molto promettenti, soprattutto in amore, ma tu dovrai dovrai scrollarti di dosso tutti i blocchi nati in passato. Sarà importante ricominciare a vivere le emozioni in maniera più genuina e spontanea!

Previsioni Paolo Fox oggi lunedì 8 febbraio 2021: Capricorno

Oggi dovrai cercare di diventare meno critico, con le altre persone, ma anche e soprattutto con te stesso. Qualcuno si sta rimproverando da giorni. Qualcun altro sentirà di essere stato tradito all’ultimo momento da un collega. Cerca di farti le tue ragioni con più sicurezza.

Oroscopo oggi lunedì 8 febbraio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà un giorni di grande fermento. Non potrebbe essere altrimenti con la concentrazione di pianeti presente nel tuo cielo! Da molti giorni sei assalito da stimoli e ispirazioni continue. Dovresti approfittare delle prossime ore per indirizzare tutta questa energia verso un obiettivo importante e concreto nello stesso tempo. Cerca di non cadere nelle polemiche!

Previsioni oggi lunedì 8 febbraio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi comincerà una nuova fase per l’amore. Finalmente ti sarà possibile trovare una visione delle cose più ampia e oggettiva e non essere più influenzato negativamente dai ricordi passati. Tu, però, dovrai fare la tua parte e liberarti di ogni malinconia.