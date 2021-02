Zodiaco, ecco l’oroscopo di San Valentino: previsioni segno per segno

Zodiaco, l’oroscopo per San Valentino 14 febbraio 2021. Che tu ci creda o no le stelle influiscono sull’andamento della tua giornata. Sempre più persone s’interessano all’astrologia e leggono le previsioni ogni giorno per trovare un rimedio alle avversità della vita. Ti è mai capitato di indossare il miglior paio di scarpe che possiedi, essere in ritardo per un appuntamento di lavoro e incastrare il tacco nel tombino? O di trovare magicamente banconote per strada? Se hai risposto sì almeno una volta, allora dovresti leggere l’oroscopo per San Valentino 14 febbraio 2021 rivolto a tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Secondo l’oroscopo la Luna entrerà nel tuo segno durante le ore pomeridiane: fino ad allora il tuo umore sarà dei peggiori. Potrai svegliarti con i capelli arruffati e trascorrere la mattinata a gironzolare per casa, con il peggiore dei pigiami in pile. Per la sera, però, non ci saranno scuse: dovrai truccarti, agghindarti e accettare quell’invito a cena che rimandi da tempo!

TORO

Con la Luna alle tue spalle e un Marte agguerrito ancora nel segno, ti converrà munirti di molta pazienza, per non cedere alla pericolosa tentazione di recriminare il passato al tuo partner. Se sarà necessario, preparati quella tisana di valeriana e melissa dimenticata da tempo nello scaffale dei dolci.

GEMELLI

Si preannuncia un San Valentino coi fiocchi! Certo, contare su tutti questi pianeti in aspetto favorevole sarà come aver bevuto tre tazze di caffè lungo, dopo aver divorato una tavoletta di cioccolato fondente: l’agitazione sarà alle stelle! Bello avere così tanti progetti in mente, ma per questa giornata evita di parlare per tutto il tempo del prossimo corso online erboristeria che stai per lanciare!

CANCRO

Secondo l’oroscopo amico sarà un San Valentino ad altissimo rischio divano, plaid e City of Angels in sottofondo, mentre divori cioccolata come se non ci fosse un domani. Stavolta prova a sorprenderti: reagisci! Vestiti, non crogiolarti nel passato e, se proprio non ce la farai, almeno cambia dvd!

LEONE

Secondo l’oroscopo dovrai fare molta attenzione. Da giorni sei impegnato ad affrontare cambiamenti sul lavoro, a mollare situazioni e persone che non stanno più funzionando. A furia di gettare via ogni cosa, però, cerca solo di non gettare via anche il partner, soprattutto se da giorni ti fa trovare bigliettini d’amore sullo specchio del bagno.

VERGINE

Il tuo San Valentino comincerà dal pomeriggio in poi. Al mattino la Luna in opposizione ti renderà talmente acido che correrai il rischio di criticare perfino l’uovo marinato di Carlo Cracco! La seconda parte della giornata ti vedrà più sereno. Chi non avrà nessuno con cui trascorrerlo, forse dovrebbe domandarsi il perché.

BILANCIA

Da tempo aspetti di passare una romantica festa degli innamorati rischiarata da una dolce Luna. Purtroppo, però, la signora dello zodiaco transiterà nel cielo dell’Ariete, in opposizione al tuo segno. Come conseguenza avrai il morale sotto i piedi o, peggio ancora, ti aspetterà una domenica a intrattenere la suocera, mentre il tuo compagno aiuterà il padre nell’orto di famiglia. Un consiglio? Anticipa il San Valentino di 24 ore.

SCORPIONE

Finalmente le stelle ti concederanno una tregua! Dovresti approfittarne, per riportare l’armonia in casa dopo le giornate appena trascorse. Se il partner sarà sulla soglia di casa, pronto a scappare con qualche amico per tutto il giorno, tu sorprendilo! Indossa il miglior sorriso sulle labbra e sotterra l’ascia da guerra insieme alla tua voglia di nuove provocazioni.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo ti aspetta un San Valentino letteralmente elettrizzante. Del resto avrai dalla tua parte una schiera di alleati astrali di un certo peso. L’unico rischio che correrai nelle prossime ore sarà quello di doverti destreggiare tra una colazione in centro, un pranzo fuori città e una cena a lume di candela. Conoscendoti, ce la farai.

CAPRICORNO

Nelle prossime ore il tuo tasso di romanticismo sarà pari alla tua voglia andare all’Ikea di sabato pomeriggio: praticamente nullo! Potresti benissimo indossare l’abito che ti ha regalato il tuo lui, delle nuove scarpe col tacco e nascondere la tua to-do-list settimanale dentro la borsa con tutti gli impegni relativi ai prossimi giorni. Riuscirai a mettere in stand-by il lavoro per 24 ore?

ACQUARIO

Questo San Valentino non si smentirà! Da giorni sei il protagonista indiscusso dello zodiaco, viziato da uno Stellium di 5 pianeti a cui nelle prossime ore si aggiungerà una splendida Luna in sestile. Rimanere da soli a San Valentino sarà praticamente impossibile!

PESCI

Per te un perfetto San Valentino sarà stravaccarsi sul divano a esaminare ogni singolo dettaglio della tua relazione, per andare a capire cosa ti abbia fatto soffrire. Tutto normale, se non fosse che la relazione è cominciata da soli due giorni e il tuo lui sè la copia spiccicata di Johnny Depp in Chocolate!