Segni zodiacali cinesi: ecco quale sarebbe il tuo

Oroscopo Cinese – In Cina, diversamente dall’Italia, l’oroscopo è ancora più seguito. Nonostante nella nostra nazione vi siano milioni di persone che quotidianamente seguono le previsioni astrologiche, in Cina è praticamente una cosa normalissima ed ancora più seguita. Ad esempio si utilizza per chiedere l’età in maniera più educata.

Infatti per quanto riguarda il tuo segno zodiacale cinese c’è bisogno di vedere l’anno di nascita e da lì si capisce tutto. Il segno zodiacale, così come già sappiamo per l’astrologia tradizionale, influisce su fortuna, lavoro e amore. Ma adesso andiamo a vedere come si calcola il tuo segno zodiacale cinese.

Come abbiamo già detto il vostro segno zodiacale cinese dipende dal vostro anno di nascita secondo per il calendario cinese, e non quello gregoriano. Infatti in base a quando è il Capodanno cinese cambiano molte cose. Le date variano ogni anno anche se sono comprese, nel nostro calendario, tra Gennaio e Febbraio.

Se dunque sei nato tra Marzo e Dicembre, allora ti basterà conoscere l’anno di nascita per capire il tuo segno zodiacale, se invece sei nato a Gennaio o Febbraio allora il tutto si capisce dal giorno del Capodanno cinese.

Che segno zodiacale Cinese sei? Ecco la risposta

Bene andiamo adesso a vedere per ogni segno zodiacale cinese chi sareste voi. Partiamo dal segno del Topo. Siete acuti, versatili e gentili ma anche pieni di risorse. Se siete nati nel 2020 allora è il vostro segno zodiacale: il calcolo poi si fa togliendo sempre 12 anni. Ciò significa che appartenere al segno del topo significa essere nati in uno dei seguenti anni: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948 e così via.

Lo stesso si dirà per i segni dei quali parleremo successivamente. Scriveremo solamente l’anno di “partenza” e poi dovrete solo sottrarre 12 anni per capire se vi appartenete. Il segno del Bufalo parte invece dal 2021 (quindi 2009, 1997, 1985, 1973…) e sono delle persone affidabili, determinate, forti e diligenti. Al segno della tigre vi appartengono coloro che nascono nel 2022 (2010, 1998, 1986…) e sono persone sempre sicure di se, competitive e coraggiose.

Continuiamo con il segno del coniglio: vi appartengono i nati dal 2011 a scendere e si tratta di persone prevalentemente tranquille e responsabili. Essi sono anche molto eleganti e gentili. Quindi abbiamo il segno del drago che comprende i nati dal 2012 (quindi 2000, 1988 e così via): parliamo di persone intelligenti, appassionate e molto sicure di sè.

Al segno del serpente vi appartengono i nati dal 2013 a scendere e si parla di persone molto sagge, intelligenti ed enigmatiche. Dopo di che abbiamo il segno del cavallo: nati nel 2014, 2002, 1990, 1978 e 1966. Sono delle persone vivaci, attive ed energiche.

Iniziamo ad arrivare verso la fine dell’elenco con il segno zodiacale della capra che ricade per i nati dal 2015: persone calme, gentili e piuttosto empatiche. I nati del 2016, 2004, 1992 e così via, sono acuti, scaltri e vispi: appartengono al segno della scimmia.

Il segno del gallo prevede invece persone osservatrici, lavoratori nati e molto coraggiosi: sono i nati dal 2017 in poi. Al segno del cane appartengono i nati dal 2018 invece e si tratta di persone amabili, oneste e prudenti. Infine abbiamo il segno del maiale: gli anni si calcolano a partire dal 2019 e sono persone compassionevoli, generose e diligenti.