Zodiaco, chi sono i segni più gelosi? Ecco la classifica

Zodiaco – Continuiamo anche oggi la nostra immersione nel magnifico mondo dello zodiaco ed andiamo a vedere chi sono i segni più gelosi. Vi sono infatti delle persone che, anche senza saperlo, hanno una incredibile fonte di gelosia innata. Spesso capita infatti di conoscere persone che sono molto gelose ma non solamente del proprio partner, anche di oggetti come l’automobile o, perchè no, anche un semplice cappellino.

Andiamo dunque a vedere secondo quelle che sono le previsioni dello Zodiaco chi sono realmente le persone più gelose tra i dodici segni. Essere all’interno di questa classifica non significa certamente essere per forza gelosi, perchè come vi diciamo sempre esiste sempre l’eccezione che conferma poi la regola.

Al quarto posto della nostra speciale classifica troviamo i nati sotto il segno dello Scorpione. Sono delle persone piuttosto gelose sia da un punto di vista affettivo che da un punto di vista materialistico. Vivono in maniera incredibile le loro emozioni e, nel caso in cui iniziano a sospettare un possibile tradimento è meglio che non li abbiate davanti.

Terzo posto di questa speciale classifica i nati sotto il segno del Capricorno. Persone rispettabilissime ma se provate a togliergli qualcosa diventano veramente molto gelosi e spesso anche pesanti. Fate attenzione perchè se provate a tranquillizzarli loro in un primo momento saranno più rilassati ma resteranno comunque sempre in guardia.

Avviciniamoci sempre più alla prima posizione e vediamo chi si becca la medaglia d’argento dei segni più gelosi dello Zodiaco. Secondo posto più che meritato per i nati sotto il segno del Cancro. Sono delle persone molto insicure e questo le rende veramente, ma veramente tanto, gelose di tutto e tutti. Soprattutto nei momenti in cui viene messo di lato, un nato sotto il segno del Cancro può diventare molto pericoloso.

A mani basse però il segno più geloso dello Zodiaco è l’Ariete. Persona sempre sicura di se ma anche molto orgogliosa potrebbe diventare da un momento all’altro sia possessiva che gelosa. Fate molta attenzione perchè nel momento in cui capisce che non è più al centro delle vostre attenzioni potrebbe diventare pericoloso.