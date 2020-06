Frasi Festa della Repubblica. Il 2 giugno si festeggia la Festa della Repubblica quando il 2 e 3 giugno del 1946 gl’italiani furono chiamati a votare per un referendum istituzionale per la scelta tra monarchia o repubblica.

Fu la prima votazione a suffragio universale. Gli italiani scelsero la Repubblica così che il re d’Italia Umberto i di Savoia per evitare scontri decise di lasciare l’Italia, il 13 giugno ed andare in esilio in portogallo. Dal 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione della Repubblica. Un cambiamento importante anche da un punto di vista sociale che allora rappresentava per tanti italiani una speranza concreta per guardare al futuro con una speranza più viva. Per te alcune frasi che sono state pensate per poter condividere con chi desideri questo giorno così importante per la nazione.

• Bisogna che la Repubblica sia giusta e incorrotta, forte e umana: forte con tutti colpevoli, umana coni deboli e i diseredati, così l’hanno voluta coloro che la conquistarono dopo venti anni di lotta contro il fascismo e due anni di guerra di liberazione e se così sarà oggi, ogni cittadino sarà pronto a difenderla contro chiunque tentasse di minacciarla con la violenza. (Sandro Pertini 1978)

• Il bilancio deve essere equilibrato, il tesoro ripianato, il debito pubblico ridotto, l’arroganza della burocrazia moderata e controllata, l’assistenza alle nazioni estere tagliata per far sì che Roma non vada in bancarotta. (Marco Tullio Cicerone)

• La bandiera italiana è un vessillo di libertà conquistata da un popolo che ha detto si riconosce unito. Che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà. (Carlo Azeglio Ciampi)

• In ogni Repubblica vi dovrebbe essere un corpo adatto a correggere i pregiudizi, frenare le passioni smodate e controllare le opinioni circostanti di un’assemblea popolare. (Alexander Hamilton)