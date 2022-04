La capacità decisionale del momento è strettamente condizionata da una serie di fattori anche piuttosto vari e non necessariamente correlati tra loro: mantenere il cosiddetto “sangue freddo”, ossia una certa lucidità in situazioni, sopratutto quando queste diventano complicate. Essendo secondo l’astrologia i tratti caratteriali fortemente influenzati dal segno zodiacale (e viceversa) è possibile identificare con una certa precisione quali sono i profili caratteriali maggiormente capaci a mantenere una calma serafica e capacità di controllo delle proprie azioni tra tutti e 12 i segni zodiacali.

I segni zodiacali con più sangue freddo: ecco quali sono

Leone

Simpatici, alla mano ma anche estremente affidabili quando c’è bisogno di contare su di loro anche nelle situazioni che metterebbero KO chiunque, loro riescono comunque a mantenere una lucidità ed una capacità decisionale sufficiente per fronteggiare le problematiche che inevitaiblmente si presentano ogni tanto. Danno in loro meglio quando si trovano in un contesto composto da più persone.

Bilancia

L’equilibrio è ben rappresentato da una forte dose di “fegato”, prerogativa tipica dei Bilancia. Profili che riescono ad estraniarsi e mantenere la concentrazione anche quando la situazione e caotica. Non solo: hanno una incredibile capacità di “contagiare” anche gli altri fungendo in pratica da antistress in carne ed ossa.

Vergine

Sensibilmente differente la situazione per i nati sotto il segno della Vergine, anche se rispetto a quelli sopracitati devono crearsi maggiormente un contesto positivo per gestire al meglio le proprie emozioni, non essendo capace di estraniarsi di punto in bianco. Si tratta comunque molto probabilmente dei profili caratteriali più adatti a gestire le crisi.