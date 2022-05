Per delle nuove talee di rosa bisogna prendere un frammento di ramo di una rosa fiorita sana e forte, posizionarlo in un terreno fertile e farlo rigenerare. Vediamo nello specifico come fare e quali trucchi usare per avere delle nuove rose, senza spendere soldi.

Nuove talee di rosa? ecco come trattarle, “incredibile”

Per prima cosa, per avere una buona riuscita delle talee, si deve sempre il periodo giusto. In questo caso, è il mese di agosto, ma è possibile anche fare questa operazione 2 mesi prima o due mesi dopo. In ogni caso, basta che la rosa, abbia finito la sua fioritura.

È importante anche la scelta del ramo da utilizzare per le talee. Infatti come abbiamo già detto, questo deve essere sano e vigoroso, di almeno 5 millimetri di diametro. Deve essere un ramo giovane, cresciuto nell’ultimo anno, verde e privo di lignificazione marrone.

Dal ramo si deve prendere circa 15/20 centimetri, in cui ci devono essere alcuni nodi con gruppi di foglie.

Il primo taglio, partendo dal basso, deve essere perpendicolare al ramo stesso, circa un centimetro sotto un nodo di foglie. Si può utilizzare una cesoia, molto affilata, così da non schiacciarlo.

Il taglio finale invece, va eseguito dopo 4 o 5 nodi e deve essere inclinato di circa 46 gradi. Togliere tutte le foglie dai primi 2/3 nodi, lasciando 2 mm di stelo.

La parte del ramo senza foglie sarà quella che dovrà essere interrata. Si possono lasciare anche qualche fogliolina nella parte rimanente. Ma se da un nodo spuntano troppe foglie, si tagliano completante quelle più grandi, se invece, sono poche ma grandi, si taglia solo metà foglia.

La talea deve essere messa in un vaso di 10/15 cm di diametro. Il terriccio deve essere acido, senza troppi nutrienti e con l’aggiunta di perdite agricola poco polverosa. Inoltre ogni 2/3 chili di terriccio si può aggiungere un cucchiaio di micorrize e un po’ di concime organico.

Il rametto dovrà essere interrato a metà rispetto alla sua lunghezza, facendo in modo che i nodi senza foglie, siano sotterrate. Il vaso deve essere provvisto di fori nel fondo.

Dopo aver posizionato le talee di rosa al centro e messo il terriccio, comprimetelo, così da non lasciare aria. Posizionate poi il vaso in un posto ombroso e innaffiatelo.