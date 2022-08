Oroscopo domani Paolo Fox, 17 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, mercoledì 17 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 17 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in quadratura potrebbe renderti un po’ nervoso, forse avrai qualche piccolo contrattempo. Chi nel lavoro ha ricevuto un colpo basso, dovrebbe sforzarsi di lasciare andare il risentimento, la sua rabbia. Chiunque sta cercando da tempo di farti del male, primo o dopo sarà sconfitto, senza che tu faccia qualcosa. Sarà il destino ad agire al tuo posto.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani potrai contare su una buona Luna che ti aiuterà a recuperare. Chi è ancora preoccupato per il lavoro, per alcuni ritardi o difficoltà, dovrebbe provare a stare lontano dalle persone poco leali. In amore dovresti darti da fare in vista del prossimo settembre, quando Venere raggiungerà il segno. Le storie che nascono adesso potrebbero essere importanti, ma meglio cercare qualcuno che sia sulla tua stessa lunghezza d’onda. Per te la sintonia intellettuale è fondamentale.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai cominciare a eliminare dalla tua vita qualche ambiguità nata nel passato. Ora hai ritrovato una buona lucidità mentale, la capacità di risolvere i problemi. Intorno a te ora potrebbero esserci persone diverse. Chi non ha ancora vissuto delle novità, vedrà presti alcuni cambiamenti nella sua vita provocati dal destino, non voluti da te. Non tornare con la mente indietro nel tempo, a tristi trascorsi.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani e dopodomani dovrai fronteggiare gli effetti avversi di una Luna in opposizione. Ti occorrerà particolare cautela, rimanda ogni discussione a venerdì prossimo. Molto presto ti arriveranno nuove risorse: tieni duro! Cerca di tenere bada la tua profonda intolleranza, causata da Sole, Venere e Urano contrari. Occhio a possibili battibecchi, contrasti in famiglia e in amore! Possibili strani malessere interiori da gestire al meglio.