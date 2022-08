Queste 5 città sono state le preferite di questa estate: ecco quali

Quest’estate la maggior parte dei italiani e non, ha deciso di trascorrere le proprie vacanze in Italia, avendo l’opportunità di visitare luoghi incantevoli e spiagge mozzafiato. Le mete sono state varie, fra mare e città, ecco le città più viste.

Alberobello, Puglia

Forse il principale simbolo della regione, i Trulli sono antichissime abitazioni dalla forma conica risalenti presumibilmente al XVII secolo. I meglio conservati si trovano nel comune di Alberobello, la “città dei Trulli” protetta dall’UNESCO. Per quest’anno questa splendida città, ha avuto il boom di turisti durante in mese estivo. I turisti hanno apprezzato l’atmosfera che si veniva a creare lungo le piccole vie del borgo, ammirando da vicino la bellezza dei Trulli.

Ostuni, Puglia

Ci troviamo sempre in Puglia, precisamente nella città che è conosciuta come “la città bianca”. Detta in questo modo per via delle abitazioni interamente ricoperte di calce presenti nel suo centro cittadino, Ostuni è una località turistica di grande valore più volte premiata per l’eccezionale integrità naturale delle sue spiagge. Il centro Storico è ricco di meraviglie da vedere, fra architetture religiose e civili di grande valore come la Chiesa di San Vito Martire, la Concattedrale e la Colonna di Sant’Oronzo.

Tropea, Calabria

Spiagge splendide, acqua cristallina, attrazioni naturali come la celebre Grotta Azzurra: Tropea è questo e molto di più. Confermandosi per quest’anno bandiera blu, i turisti hanno affollato le spiagge e hanno potuto ammirare con i loro occhi la bellezza cristallina del mare. Il suo famoso borgo arroccato a picco sul mare mette a disposizione dei giovani molte possibilità per passare serate e nottate di divertimento.

Taormina, Sicilia

Una meta che “non muore mai”, ogni anno la piccola città di Taormina si affolla come non mai. Paese della provincia di Messina noto per lo splendido mare ma anche per il paesaggio naturale e i suoi monumenti storici. E non è tutto: Taormina è un posto molto ambito dai giovani e da chi desidera passare nottate a divertirsi con gli amici. Taormina può essere considerata il perfetto compromesso per chi cerca divertimento, si, ma anche una vacanza culturale e rilassante. La movida non manca di certo, ma non aspettatevi le discoteche di Milano Marittima e i lidi di Jesolo. Aspettatevi piuttosto il mare siciliano, le atmosfere mediterranee, il buon cibo e luoghi da sogno.

Cinque Terre, Liguria

Le Cinque Terre molto probabilmente sono una delle zone della Liguria più visitate e conosciute. Si tratta di cinque borghi dal fascino pittoresco, situati lungo la Riviera di levante, tra Genova e La Spezia. Monterosso al Mare, Corniglia, Vernazza, Manarola e Rio Maggiore sono un angolino romantico con casette abbarbicate sulla roccia e colori variopinti. Meta scelta ogni anni, in particolare questo, dove le spiagge sono state affollate da centinaia di Italiani e non solo.