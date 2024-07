Il pomodoro è un frutto o una verdura? Ecco la risposta

Parliamoci chiaro: quante volte ci siamo chiesti se il pomodoro è una frutta o una verdura: ebbene la risposta non è per niente facile specialmente se si considera il fatto che da sempre è considerato il re della tavola.

Dal punto di vista botanico non c’è dubbio che il pomodoro sia un frutto questo perchè al suo interno ha i semi e da questo punto di vista non può essere considerato un tipo di verdura, ma se prendiamo in considerazione l’utilizzo dei pomodori che si mangiano sia cotti che crudi, le cose cambiano e di molto. E dal mangiar sano si differenzia dalla frutta: non contiene zuccheri ed è ricca di acqua, sali minerali, antiossidanti (soprattutto licopene). Per questo motivo è spesso considerato un ortaggio.

Ad ogni modo, a prescindere da quello per cui lo vogliamo considerare, la cosa importante è che il pomodoro esiste e che di fatto senza di esso ad oggi non avremmo i tanti piatti deliziosi che conosciamo, tra cui pasta e pizza.

I pomodoro è arrivato da noi grazie al medico toscano Pietro Andrea Mattioli: fu lui a riportare in salute il pomodoro americano, a piantarlo e a scoprirne i numerosi benefici nutrizionali. Le chiamò sempre mele d’oro per via del loro colore: infatti per la prima volta arrivarono in Italia solo i pomodori gialli (oggi nel mondo se ne contano 2.000 varietà di diverse forme e colori).