Xiaomi: nascono i nuovi cellulari pieghevoli

Il modello di cellulari Xiaomi non ha bisogno di presentazioni: proprio in questi giorni a Pechino ha svelato i nuovi cellulari pieghevoli che quest’anno sono stati presentati in due modelli.

Xiaomi Mix Fold 4 è composto da un display con un pannello Samsung E7 LTPO da 7,98” (2488 x 2244 pixel) con frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz. Lo schermo esterno è invece da 6,56” (2520 x 1080 pixel), fino a 120 Hz e gamma cromatica P3. Entrambi supportano Dolby Vision. Il telaio poi è formato da una lega di alluminio mentre la cerniera ha ricevuto un miglioramento grazie alla presenza dell’acciaio molto resistente, ed ha anche un volume ridotto del 34%, e il nuovo design ha portato a uno spessore di soli 4,59 mm da aperto e di 9,47 mm da chiuso.

Ancora la batteria è una 5.100 mAh con ricarica cablata da 67 W e wireless da 50 W, il processore è uno Snapdragon 8 Gen 3, la RAM arriva fino a 16 GB e lo spazio di archiviazione UFS 4.0 fino a 1 TB.

Il MIX Flip ha invece introdotto il cellulare a conchiglia composto da uno schermo esterno stondato lungo i bordi con risoluzione di 1.5K (1392 x 1208 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit e supporto a Dolby Vision. Quello che lo differenzia dagli altri pieghevoli è il fatto che si possono realizzare delle chiamate anche non in vivavoce e poi riesce a sfruttare il microfono con la cancellazione del rumore che si trova in alto vicino alla cerniera. Lo schermo interno pieghevole è un AMOLED LTPO da 6,86” (1224 x 2012 pixel), fino a 120 Hz e supporto a Dolby Vision. Tocca una luminosità di picco di 3.000 nit.

Il telaio è realizzato un materiale in fibra composita, ma quello principale utilizza la stessa lega di alluminio 6M42 del MIX Fold 4, così come sono uguali i materiali del meccanismo della cerniera. Xiaomi promette fino a 500.000 aperture e chiusure del pieghevole.

Xiaomi MIX Flip, nella versione da 12+256 GB, ha un prezzo in Cina di 5.999 yuan, pari a circa 760 euro, e potrebbe avere mercato in Europa.