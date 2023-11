Disclaimer

Gestore:

MCL Media SRL

Pubblicità:

info@mclmedia.it

Definizioni e condizioni generali: In queste condizioni generali, i seguenti termini hanno il significato specificato:

“Servizi” si riferiscono ai dispositivi, alle funzioni, alle applicazioni, alle informazioni o ad altre prestazioni disponibili tramite questo sito web, comprese eventuali prestazioni fornite dal provider di servizi Internet (ISP).

“Condizioni” si riferiscono ai presenti termini e condizioni.

“Utente” o “Lei” si riferiscono a qualsiasi persona che acceda o utilizzi il sito web, sia con che senza l’autorizzazione di MCL Media SRL, indipendentemente dal fatto che sia un utente registrato del sito web o un abbonato o un utente registrato di un servizio offerto tramite il sito web.

“Sito web” o “sito” si riferisce al sito web (homepage e relative pagine web) o ad altre raccolte di informazioni e/o applicazioni gestite da MCL Media SRL e rese disponibili tramite accesso da dispositivi come PC, laptop, cellulari, palmari, fotocamere digitali, televisori o altri dispositivi di rete connessi fisicamente o senza fili (inclusi internet e reti accessibili tramite Wireless Application Protocol o tecnologie simili), nel quale sono pubblicate queste Condizioni o viene fatto esplicito riferimento in relazione alla richiesta di approvazione delle stesse Condizioni, che devono essere approvate dall’Utente. Ulteriori condizioni specifiche saranno definite di seguito.

Accesso e utilizzo del sito web: Accedendo a questo sito web o ai suoi contenuti, consultandoli o scaricandoli, postandoli o caricandoli, o utilizzandoli in altro modo come utente registrato o visitatore non registrato, l’utente accetta di rispettare le presenti Condizioni senza modifiche e di rispettare tutte le leggi vigenti.

Proprietà intellettuale: L’utente riconosce esplicitamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui Servizi, i dati e gli altri materiali provenienti dal sito ilciriaco.it, forniti dal sito stesso all’utente, rimangono di esclusiva proprietà del sito, proteggibili ai sensi delle normative vigenti e future.

Limiti di responsabilità e esclusione: Le informazioni, i materiali e le opinioni (che possono anche includere contenuti degli utenti) presenti su questo sito o espresse attraverso di esso (o tramite altri mezzi di accesso ai contenuti utenti) non rappresentano necessariamente la posizione della MCL Media SRL o di altre organizzazioni legate a essa. Tutti i contenuti degli utenti vanno considerati solo come espressione di un’opinione e non come affermazione di fatto. Gli utenti che inviano informazioni personali o altre informazioni online devono essere consapevoli del fatto che queste informazioni possono essere raccolte e utilizzate da persone sconosciute. La MCL Media SRL fa il possibile per garantire la protezione delle informazioni personali e della privacy degli utenti, ma non può garantire la sicurezza di qualsiasi informazione trasmessa online. Gli utenti inviano tali informazioni a loro rischio e pericolo.

Tranne per le informazioni personali inviate dall’utente a scopo di registrazione o di aggiornamento del proprio account, la MCL Media SRL non è responsabile per i contenuti degli utenti e non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze del loro utilizzo.

La MCL Media SRL non è coinvolta in dispute tra utenti e non assume alcuna responsabilità per qualsiasi contenuto utente, compresi errori, virus, diffamazione, offese, oscenità o inesattezze o per qualsiasi contenuto che potrebbe essere considerato illegalmente. La MCL Media SRL non è responsabile per l’uso non autorizzato di qualsiasi contenuto utente da parte di altri utenti e non assume alcuna responsabilità per eventuali infrazioni dei diritti d’autore, dei marchi registrati o di altri diritti di proprietà intellettuale da parte dei contenuti utente.

L’utente è l’unico responsabile di eventuali danni (compresi i contenuti del sito) derivanti dall’uso o dalla trasmissione di contenuti utente o dal sito web, inclusi dispute e casi simili. La MCL Media SRL non è responsabile per eventuali accessi non autorizzati al profilo dell’utente o per la trasmissione automatica di comunicazioni e/o virus da parte di virus o altri mezzi.

Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità indicate nelle presenti condizioni si applicano indipendentemente dalla base legale, che sia contrattuale, civile (compresa negligenza e diffamazione), indipendente dal danno o altra.

L’Utente è pienamente consapevole che l’utilizzo dei Servizi avviene a proprio rischio e per proprio conto, e che il sito web ilciriaco.it non fornisce alcuna garanzia in merito alla convenienza, sicurezza e affidabilità dei Servizi. La Società MCL Media SRL farà il possibile per fornire ininterrottamente i Servizi, ma non garantisce che non possano esserci interruzioni e non è responsabile per eventuali richieste da parte dell’Utente per problemi nell’utilizzo dei Servizi.

La Società MCL Media SRL non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, reclami o perdite dirette o indirette causate dal mancato funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’Utente o di terze parti, o da problemi nei collegamenti telefonici o telematici non gestiti direttamente.

L’Utente riconosce di essere il solo responsabile di tutte le informazioni, messaggi, testi, software, dati, suoni, musica, foto, grafica, video e altri materiali che diffonde o rende disponibili attraverso i Servizi del sito web www.ilciriaco.it (chiamati “Contributi”), in particolare ma non esclusivamente i Contributi ai Servizi di forum, chat e newsgroup. L’Utente si impegna a difendere e manlevare la Società MCL Media SRL da ogni richiesta o reclamo di terze parti derivanti dai propri Contributi.

Le società che gestiscono il sito web non sono tenute a controllare la legalità, veridicità, fondatezza, accuratezza, non ingannevolezza e non offensività dei Contributi degli Utenti, in particolare ma non esclusivamente i Contributi nei Servizi di Forum. Tuttavia, ci si riserva il diritto di rifiutare e/o eliminare a propria discrezione i Contributi che non riteniamo adeguati a essere diffusi, resi disponibili o scambiati attraverso i Servizi.

L’Utente che accede ai Servizi contenenti Contributi, come ad esempio i sistemi di comunicazione messi a disposizione degli Utenti attraverso il sito web, forum, chat e newsgroup, dichiara di essere consapevole che questi Contributi potrebbero essere offensivi o ledere la sensibilità di alcune persone. In ogni caso, l’Utente riconosce che la responsabilità dei Contributi non ricade sulle società gestori del sito, ma su chi li ha inviati.

Limitazione della responsabilità per i contenuti del sito: MCL Media SRL non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni diretti, indiretti, permanenti, temporanei, conseguenti o che comportino un risarcimento, compresi, ma non limitati a perdita di dati, mancato guadagno, interruzione dell’attività o perdita di tempo, o per qualsiasi tipo di danno (compresi quelli causati per negligenza o altre violazioni) causati dall’utilizzo dei contenuti del sito web o dall’impossibilità di utilizzarli.

Responsabilità per il Download di Software o applicativi online: L’Utente può usufruire di tutti i driver, software, programmi, aggiornamenti, periferiche, applicazioni, servizi e utilities informatiche, nonché file e immagini derivanti da questi materiali, scaricabili o disponibili tramite il sito web. Tuttavia, l’Utente non acquisisce alcun diritto su queste utilities, poiché questi sono di proprietà della MCL Media SRL o del fornitore di licenza.

L’utilizzo delle utilities è soggetto ai termini dei documenti associati, come licenze per utenti finali o altre condizioni normative definite dal fornitore. La MCL Media SRL non fornisce alcuna garanzia sulla corretta o affidabile funzionalità delle utilities. Inoltre, la MCL Media SRL non è responsabile per eventuali perdite o danni ai dati causati dall’installazione delle utilities o dei giochi, e non fornisce alcuna altra garanzia su questi prodotti. La MCL Media SRL consiglia agli utenti di eseguire sempre un backup dei dati prima di installare o utilizzare le utilities.

La MCL Media SRL non offre supporto o assistenza per l’utilizzo delle utilities. Scaricare una utility o un gioco implica l’accettazione dei presenti termini e condizioni. Se non si accettano queste condizioni, non è possibile scaricare alcuna utility o relativa documentazione.

Immagini e contenuti media: Le immagini e tutti i contenuti media presenti in queste pagine sono state reperite su Internet e considerate di pubblico dominio. I diritti su queste immagini e su tutti i contenuti media appartengono ai rispettivi proprietari. ilciriaco.it si impegna a rimuovere o citare il proprietario delle immagini e dei contenuti. Se i legittimi proprietari ritengono che la pubblicazione non sia autorizzata, basta inviarci una richiesta di rimozione o modifica per mezzo email.

Spazi pubblicitari e media: Gli annunci pubblicitari visualizzati dall’utente sul sito sono gestiti da agenti a nome della MCL Media SRL. L’agente può utilizzare i cookie per scopi statistici, per garantire che l’utente non veda sempre la stessa pubblicità e per identificare e visualizzare sul suo schermo le pubblicità più pertinenti per lui.

Collegamenti ipertestuali: L’utente è tenuto a richiedere e ottenere l’autorizzazione scritta dal gestore di questo sito prima di creare un link a esso. La pratica di “deep linking” è severamente vietata. Tutti i link a questo sito web devono portare alla home page, devono indicare che il sito web e i suoi contenuti sono indipendenti dal sito che ospita il link e devono inoltre evidenziare che il sito web è di proprietà e gestito da MCL Media SRL.

MCL Media SRLesorta gli utenti a prestare la massima attenzione nell’utilizzo di altri siti web esterni. Questi siti web potrebbero contenere informazioni inappropriati o offensivi. I siti esterni possono trasmettere i propri cookie all’utente, raccogliere informazioni su di esso e/o richiedere informazioni personali. Il collegamento a qualsiasi sito web esterno è a rischio dell’utente.

MCL Media SRL non ha verificato l’accuratezza o la affidabilità delle informazioni contenute in siti web o risorse esterne connessi tramite link a questo sito web o accessibili tramite questo sito web o che contengono link a siti web di MCL Media SRL non è responsabile per i contenuti, la pubblicità, i prodotti, il supporto, i servizi o altri materiali disponibili su tali risorse o siti web esterni e non si assume alcuna responsabilità per questi. MCL Media SRL non garantisce l’accuratezza, il rispetto dei diritti d’autore, la legalità o la decenza dei materiali e delle informazioni presenti in tali risorse o siti web esterni e esclude qualsiasi garanzia esplicita o implicita. MCL Media SRL non è responsabile direttamente o indirettamente per qualsiasi danno o perdita causato o presunto causato dall’utilizzo o dalla fiducia in qualsiasi contenuto, prodotto, supporto o servizio disponibile su o tramite risorse o siti web esterni.

Senza limitare quanto sopra, MCL Media SRL non fornisce alcuna garanzia o assicurazione in merito alla sicurezza di qualsiasi informazione (compresi i dati di carte di credito o altre informazioni personali) che l’utente potrebbe voler trasmettere a terze parti e l’utente rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti di MCL Media SRL.

Informazioni e news presenti sul sito: Le informazioni presenti su questo sito e tutte le news sono state trovate online su fonti quali: blog / testate giornalistiche / forum / siti web / portali / motori di ricerca / giornali cartacei / riviste cartacee oppure sono state trovate su programmi quali google news ecc… Pertanto la MCL Media SRL non verifica la veridicità e la correttezza delle informazioni/news ma rielabora i contenuti disponibili online su siti terzi. ilciriaco.it non è quindi una testa giornalista e non si assume la responsabilità del controllo della veridicità e la correttezza dell’informazione di origine fonti terze.