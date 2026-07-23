I segni zodiacali più permalosi? Attenti a questi 3!

Dare il giusto peso alle parole ed alle azioni si configura come l’essere adulti ed essere eccessivamente permalosi viene vista dalla maggior parte delle persone come una reazione eccessiva. Eppure offendersi, irritarsi insomma prendersela per qualcosa detto da qualcuno che magari ci riguarda direttamente e fa parte dell’animo umano, come anche risulta dai segni zodiacali.

Tra i segni in questione che si configurano come quelli più sensibili alle parole possono esserne individuati in particolare tre, ai più almeno nell’immaginario comune sono i seguenti. Non significa chiaramente che non possono esserci di permalosi negli altri profili.

Ma quali sono i segni zodiacali più permalosi?

Segni più permalosi: ecco quali sono!

Toro

E’ il permaloso “base” ovvero quello che se la prende anche se non ha motivi concreti per farlo. Toro costituisce la parte più pura e quindi quella che viene quasi fatta passare inossertata una reazione media.

Soprattutto quando vengono presi in esame alcuni comportamenti Toro tende a chiudersi in se stesso e tiene il broncio.

Condizione che si presenta meno sul lavoro essendo un segno zodiacale legato alla sensibilità personale e familiare ma che non ha particolari interessi se viene giudicato ad esempio in merito ad una performance lavorativa.

Bilancia

Bilancia è un competitivo particolare perchè risulta spiccatamente vendicativo seppur in modo a suo dire e pensare non eccessivo. Se viene criticato o anche semplicemente giudicato in modo pur bonario, non “incassa il colpo” per porgere l’altra guancia, anzi tende a rispondere colpo su colpo.

E’ un segno che si ricorda di avere una bella memoria quando c’è da “sfilare la corona”, ma è anche molto attento a non sembrare di troppo. Bilancia non lascia passare anche qualcosa che risale a tanto tempo prima, per dire.

Scorpione

E’ un permaloso ma lo nasconde abbastanza bene essendo dotato della capacità di rispondere quasi subito con frecciatine ma anche con una dose di ironia (un po’ di autoironia, anche così da stemperare la tensione).

Apparentemente è quello che la prende meglio ma essendo un profilo che legge tra le righe questa sua peculiare forma di permalosità tende a fare un po’ terreno bruciato.

Questo perchè appare a tanti (non a tutti ovviamente) come un profilo caratteriale che se “la tira” e quindi tende a guardare dall’alto in basso. Non ama essere giudicato e questo lo si capisce dopo un po’ di tempo, di norma.