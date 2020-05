Concerto 1 Maggio 2020 – Scaletta – Ospiti – DIRETTA TV

Concerto Primo Maggio 2020 – Sarà molto insolito il concerto del primo Maggio di quest’anno ma ci sarà. E’ stato organizzato a Roma e gli artisti che vedrete sul palco saranno o in diretta o registrati presso l’Auditorium della Capitale. Vi saranno Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero ma anche grandi artisti della musica internazionale con Sting.

La pandemia in corso ha stravolto l’evento e per questo motivo si parlerà anche molto del lavoro del futuro e della salute. Così come si parlerà a lungo di sicurezza per i cittadini. Ma andiamo a vedere chi saranno gli ospiti del Concerto del Primo Maggio.

Al Concerto parteciperanno, oltre a quelli già citati sopra, Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennaro, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

DIRETTA VIDEO – Concerto Primo Maggio 2020

Il concerto del Primo Maggio andrà in onda su Rai 3 a partire dalle 20 di questa sera e potrete vederlo anche qui su www.giornal.it dove abbiamo inserito il player video per seguire in diretta l’evento.