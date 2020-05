Il Segreto anticipazioni 4 maggio 2020 – Trama puntata

Il Segreto ritorna con una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, 4 maggio 2020. Che cosa succederà ai cittadini di Puente Viejo? Isabel avrà un ruolo speciale in questo appuntamento di inizio settimana, sia per quanto riguarda lo sciopero dei minatori sia sul fronte Matias.

Le anticipazioni de Il Segreto ci svelano infatti che Isabel riceverà una richiesta particolare da Ignacio e sceglierà di parlarne subito con la Montenegro. La donna però incontrerà anche Matias e le cose non andranno proprio come previsto. Novità in arrivo anche per Marta e Manuela: quest’ultima chiederà alla prima di tenere in considerazione l’animo fragile di Ramon.

Il Segreto – Puntata 4 maggio – Anticipazioni

Ignacio non vuole rimanere con le mani in mano: i minatori sono in sciopero e per questo crede che Isabel abbia bisogno del suo aiuto. La donna però è sicura di poter fare a meno di lui e confiderà tutto a Francisca. La storica matrona non potrebbe che essere d’accordo: non crede che Isabel debba sottostare alle minacce dei minatori. Intanto, Alicia comunica ai genitori di aver deciso di riprendere gli studi, mentre Pablo è ad un passo dal partire per il servizio militare. Solo che qualcuno dei Solobazar deciderà di non incontrarlo per l’ultimo saluto e il ragazzo se ne dispiacerà molto.

Anche Manuela non può fare finta di non temere che Ramon possa diventare una marionetta nelle mani di Marta. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che sceglierà di parlarne proprio con la diretta interessata: non deve in alcun modo illudere Ramon. Finalmente avrà luogo anche l’incontro fra Isabel e Matias. Il primo è sicuro che ci sarà modo di negoziare, ma la situazione precipiterà in pochi istanti. Isabel infatti decide di non concedere nulla e di non sottostare alle richieste dei minatori. Anzi, ne approfitta per fare una minaccia: tutti i lavoratori che stanno scioperando, perderanno presto il loro impiego.