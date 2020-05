Manuela Lamanna – Chi è la moglie di Toni Servillo?

Tante curiosità su Manuela Lamanna, vita privata e rapporto sentimentale con Toni Servillo.

Chi è Manuela Lamanna

Manuela Lamanna è la moglie di Toni Servillo ed è anch’essa un’attrice. Ha recitato infatti accanto al marito in Le conseguenze dell’amore, film del 2004, Il Divo, del 2008, e la possiamo vedere anche in 5 è il numero perfetto, film recente del 2019.

Manuela Lamanna e Toni Servillo hanno festeggiato ben 30 anni di matrimonio insieme. Gli attori sono infatti sposati dal lontano 1990. La coppia ha due figli, Eduardo, nato nel 1996, e Tommaso, nato nel 2003.

Manuela Lamanna e Toni Servillo

Toni Servillo è molto geloso della sua vita privata e di lui e Manuela sappiamo solo che sono una coppia felice e indissolubile da molti anni. Toni Servillo è senza dubbio uno degli attori più ricercati dai registi italiani, sia per quanto riguarda il cinema che per il teatro, per la sua bravura ed ecletticità. Classe 1958, Marco Antonio Servillo detto Toni è il fratello di Peppe Servillo, front man della Piccola Orchestra Avion Travel.

Toni Servillo trascorre i primi anni di vita in Piemonte ad Alessandria, dove comincia ad appassionarsi al mondo del teatro e della recitazione. Raggiunge la notorietà nel 2001 con il ruolo di Tony Pisapia ne L’uomo in più. Degne di nota le sue interpretazioni ne Le conseguenze dell’amore e La ragazza del lago, per cui ottiene il David di Donatello come miglior attore protagonista. Toni Servillo è stato inoltre uno dei protagonisti di Gomorra di Matteo Garrone e de Il Divo di Paolo Sorrentino, in cui ha magistralmente interpretato la controversa parte del presidente Giulio Andreotti. Altra sua fantastica interpretazione quella di Jep Gambardella nel film premio Oscar La grande bellezza, che gli ha permesso di portare a casa il quarto David di Donatello e di ricevere la candidatura all’Hollywood Film Festival come miglior attore.