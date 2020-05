Matteo Conti – Chi è il figlio di Carlo Conti?

Tante curiosità su Matteo Conti, il figlio del noto conduttore Carlo Conti.

Chi è Matteo Conti

Matteo Conti è il figlio di 6 anni di Carlo Conti e ha fatto il compleanno tre mesi fa. Il piccolo Matteo è nato infatti l’8 febbraio 2014, due anni dopo il matrimonio di Carlo con la moglie Francesca Vaccaro. Carlo Conti definisce il figlio Matteo come il dono più grande che la vita gli abbia fatto, dimostrando di non essere interessato solo alla carriera ma di avere a tutti gli effetti ottime qualità di padre amorevole.

La vita privata di Carlo Conti va a gonfie vele, a pari passo con la sua carriera lavorativa. Ma non sarebbe stato lo stesso senza suo figlio. Il piccolo Matteo lo chiama babbo, come si usa a Firenze. Il bambino ha poi un padrino di battesimo famoso quanto il suo papà: si tratta infatti di Leonardo Pieraccioni, attore toscano grande amico di lunga data del conduttore.

Carlo Conti vita privata

Carlo Conti è sposato dal 16 giugno 2012 con Francesca Vaccaro, madre del primogenito del conduttore, Matteo. Il piccolo è coccolatissimo ed è l’orgoglio del papà ma anche della mamma. Sembra incredibile vedere Carlo oggi che ha occhi solo per la moglie e il figlio quando soltanto pochi anni fa era un playboy impenitente, che appariva sempre sulle pagine dei giornali di gossip fotografato in spiaggia o al ristorante con le sue ultime conquiste.

La nascita di Matteo ha cementato l’amore di Carlo Conti per Francesca Vaccaro, che parla della sua compagna come della donna della sua vita. Francesca Vaccaro è in assoluto il grande amore di Carlo Conti e cosa più importante la madre di suo figlio, una donna insostituibile con cui Carlo è intenzionato a condividere per sempre la gioia e il dolore fino alla fine dei propri giorni.