Film Stasera in Tv – Rush – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Rush. Coproduzione statunitense, britannica e tedesca, per la regia del premio Oscar Ron Howard. Il film racconta, in maniera abbastanza romanzata, la rivalità nel mondo della Formula 1 tra i piloti James Hunt e Nicki Lauda, interpretati rispettivamente da Chris Hemsworth e Daniel BrÜhl. Il film è stato girato completamente in digitale, inclusa la scena dell’incidente di Lauda, per la quale non sono state usate le immagini televisive originali, bensì un girato effettuato nel punto esatto dell’incidente, nel circuito del Nurburgring, in una delle sezioni attualmente riservata per eventi e prove private. Le scene d’azione in corsa sono state effettuate nei circuiti inglesi di Donington Park e Cadwell Park.

Rush – Trama

A metà degli anni Settanta James Hunt e Nicki Lauda battagliano per il titolo mondiale di Formula 1. La loro rivalità sportiva arriva da lontano: i due sono rivali dalle categorie inferiori e il loro carattere e il loro vissuto ne segna in modo apparentemente opposto i destini. Hunt è bello, sexy ed affascinante come una rockstar, mentre Lauda è più umile, conservatore e schivo nei confronti della vita mondana che ritiene una distrazione per la guida. Anche il salto in Formula 1 dalle categorie inferiori avviene molto diversamente. Pochi anni dopo, però, il tragico incidente del Nurburgring compromette la stagione di Lauda alla guida della Ferrari. All’ultimo Gran Premio stagionale del 1976, quello di Tokyo, i due si ritroveranno in un’avvincente occasione di rivalsa. Entrambi mostreranno le loro migliori doti.

Rush – Trailer Video

Rush – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Rush

Genere: Drammatico

Durata: 2h 5m

Anno: 2013

Paese: USA, UK, Germania

Regia: Ron Howard

Cast: Olivia Wilde, Chris Hemsworth, Natalie Dormer, Daniel BrÜhl, Alexandra Maria Lara, Christian McKay, James Michael Rankin, Jensen Freeman, Pierfrancesco Favino

Rush – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 3, (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD) alle ore 21.20 di oggi, giovedì 21 Maggio 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine delle repliche di Un posto al Sole, le “classic” in onda per far fronte alle difficoltà di programmazione causate dall’epidemia di Covid19 e dall’emergenza sanitaria da coronavirus.