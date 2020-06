Highlits Verona-Cagliari – Le due squadre si sono trovate stasera allo Stadio Bentegodi per il recupero della 25° Giornata del campionato di Serie A 2019/20, come noto sospeso ad inizio marzo per l’emergenza sanitaria da coronavirus. Al fischio d’inizio il Verona aveva 35 punti ed occupava la nona posizione in classifica, mentre il Cagliari con 32 punti occupava la 12° posizione.

La partita è la seconda post-Covid del campionato di Serie A, dopo Torino-Parma, giocata nel pomeriggio di oggi, 20 Giugno 2020, e terminata 1-1. Nel prossimo turno il Verona affronterà il Napoli, ancora in casa allo stadio Bentegodi. Il Cagliari invece affronterà un’altra trasferta: a Ferrara contro la SPAL.

Verona-Cagliari ha inoltre visto l’esordio sulla panchina del Cagliari di Walter Zenga, subentrato a Rolando Maran subito prima della sospensione. Il tecnico ha potuto lavorare soltanto a distanza nei primi mesi dal suo arrivo in Sardegna. Juric invece cercava le conferme di un andamento più che positivo avuto in stagione dai suoi uomini prima della sospensione del campionato. Il Verona viaggiava con una media punti da Europa League e ha a lungo insidiato in classifica squadre molto più blasonate, come Napoli e Milan.

La partita è anche la prima ad andare di nuovo in onda su DAZN. Era stata selezionata inizialmente per la trasmissione in chiaro a favore di tutti gli spettatori, ma l’accordo raggiunto è stato fatto saltare dall’Antitrust che ha tutelato le reti non detentrici di diritti di riproduzione che hanno fatto ricorso contro la decisione. Di seguito il video degli highlights di Verona-Cagliari.

Highlights Verona-Cagliari – VIDEO