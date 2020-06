Calciomercato Atalanta – in arrivo giovane dalla Juventus

Accordo raggiunto tra l’Atalanta e la Juventus per il giovane Simone Muratore, pilastro della Juve under23 e convocato da Sarri nelle ultime gare con Napoli e Bologna.

Muratore, classe ’98, è atteso nelle prossime ore per sottoporsi alle rituali visite mediche prima di firmare il nuovo contratto con i nerazzurri.

L’affare dovrebbe definirsi il 30 giugno 2020 e sarà a disposizione di mister Gasperini a partire dalla prossima stagione.

Muratore si accaserà a titolo definitivo in casa nerazzurra per circa 7-8 milioni di euro (accordo con la Juventus in scadenza nel 2022) e nell’operazione non rientrerebbe nessun calciatore nerazzurro come contropartita.

Un affare che dà un’ottima plusvalenza da mettere a bilancio e uno sconto servito per i 35 milioni più bonus che i bianconeri devono versare nelle casse nerazzurre per Kulusevski.