Calciomercato – Tutte le operazioni del 26 Giugno

Nonostante la ripresa dei campionati questi restano pur sempre i mesi del calciomercato e tante squadre si stanno già muovendo per rafforzare le rose in vista della prossima stagione e anche per risolvere le questioni riguardanti i rinnovi. Vi sveliamo nel dettaglio tutte le operazioni di giornata.

La situazione sullo scambio Arthur-Pjanic

Sarà questa la prima mossa di calciomercato della Juventus in vista del prossimo anno, infatti sia la dirigenza bianconera che quella del Barcellona hanno lasciato intendere che è tutto definito per lo scambio Arthur-Pjanic.

Il brasiliano si trasferirà a Torino dove firmerà un quinquennale da 5,5 milioni fissi più bonus per presenze e obiettivi, mentre il bosniaco farà il percorso inverso. Arthur è stato valutato 70 milioni, Pjanic 60 + 2 di bonus in futuro, quindi sarà la Juventus a versare la differenza di 10 milioni ai blaugrana. L’operazione dovrebbe essere definita entro questo fine settimana, perchè ci sono da chiudere i bilanci entro il 30 giugno.

Lazio-Kumbulla si può

Nella giornata di ieri il ds della Lazio Igli Tare, ha incontrato il presidente del Verona Maurizio Setti per formulare un’offerta per il difensore Kumbulla. La proposta dei biancocelesti per Marash Kumbulla è di 18 milioni di euro più i cartellini di Valon Berisha – ora al Fortuna Dusseldorf – e Lombardi, in questa stagione in prestito alla Salernitana. Offerta ritenuta congrua dal Verona, che accetterà se l’Inter non rilancerà oltre.

Atalanta: adesso è ufficiale Muratore

L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto di Simone Muratore, centrocampista cresciuto tra le fila della Juventus fin da ragazzino. Pagato 8 milioni di euro, questa mattina arriverà la firma sul contratto da parte del giovane talento.

Pedro ad un passo dalla Roma

La Roma sta per mettere a segno un grandissimo colpo a parametro zero, si tratta dello spagnolo Pedro, che ha firmato il rinnovo di contratto con il Chelsea fino ad agosto e poi si svincolerà. I giallorossi hanno trovato l’accordo con il calciatore: due stagioni più una di opzione, le controparti stanno definendo gli ultimi dettagli sul contratto. L’arrivo di Pedro renderà più facile l’addio di Under seguito tra le altre anche dal Milan.

Rinnovi per il Bologna

Il Bologna ha deciso di prolungare i contratti di Palacio, Da Costa e Danilo per un altro anno, dato che i tre erano in scadenza il prossimo 30 giugno.

Operazioni ufficiali dall’estero

Thomas Meunier è ufficialmente un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. In scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, il terzino destro classe ’91 ha firmato un contratto di quattro anni col club tedesco. In Italia, Juventus e Inter avevano valutato la possibilità di ingaggiare a parametro zero il nazionale belga.