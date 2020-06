Frasi del buongiorno – Le migliori di domenica – 28 giugno

Frasi del buongiorno. Oggi che è domenica il buongiorno è certamente migliore: tempo da dedicare a sé stessi e rilassarsi. Scegli una frase presente tra quelle che abbiamo qui raccolte per inviare un piacevole messaggio a chi desideri.

In questo modo hai l’opportunità di avere un contatto diretto con le persone a te care anche se non ti sono vicine. Vedrai che chi riceve un messaggio del buongiorno non potrà che essere rallegrato da questo gesto. E poi svegliarsi al mattino leggendo una frase di buongiorno non può che essere confortante.

Frasi del buongiorno – Domenica – 28 giugno

• La felicità non è una questione di destino ma dipende da te e dal rapporto che instauri con il mondo. Salutalo con un gaio buongiorno è l’inizio di un dolce idillio

• Quando brami ardentemente un semplice Buongiorno da qualcuno significa che quel qualcuno ha rapito il tuo cuore

• Buongiorno mondo, trovato in ogni mattina le motivazioni per affrontare la lotta con il mondo e per godere dei piaceri che offre

• Svegliati ogni mattina con la speranza che potrebbe succedere qualcosa di straordinario perché sono le speranze il richiamo dei sogni, un Buongiorno pronunciato col sorriso è il primo passo verso i desideri

• Buongiorno piccolo cuoricino che bello che tu esista che tu stia percorrendo con me questo pezzo di vita. Spero che se arriveremo un giorno ad un bivio tu non staccherai mai la mano dalla mia

• Svegliarmi ogni giorno e pensare al tuo bellissimo sorriso è ciò che accompagna tutte le mie giornate ed ogni giorno mi rendo conto di quanto diventi sempre più importante per me pensarti, è qualcosa di meraviglioso, grazie di essere entrata nella mia vita Buongiorno