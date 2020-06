Whatsapp, con l’ultimo aggiornamento ritornerà una “vecchia funzione”

Non è ancora resa disponibile al download sugli store di Android e iOS, ma la versione beta (una sorta di versione provvisoria, non finita, dell’applicazione) dell’ultima versione della popolare applicazione di messaggistica instantanea Whatsapp, ovvero la 2.20.194.11 vedrà il ritorno di una funzione messa da parte in tempi recenti e riproposta proprio a partire da questa versione.

Dietro front da parte di Facebook

La funzione che ritornerà molto presto per tutti gli utilizzatori dell’app da qualche anno acquisita da Facebook è la funzione Camera, da sempre funzioni più amate dagli utenti e che era stata inspiegabilmente eliminata dagli sviluppatori poche settimane fa: la scorciatoia per accedere alla fotocamera integrata nell’app, ed appariva dopo aver premuto sull’icona della graffetta. Precedentemente questa funzione era stata momentaneamente eliminata per far spazio alla funzione Stanza, che utilizza di base Facebook rooms, funzionalità utilizzata per videochiamate di gruppo.

Rirtorno al (recente) passato

Facebook, e di conseuenza Whatsapp, ha ascoltato le numerose lamentele degli utenti e quindi come si evince dall’app ancora non uscita in versione definitiva, ed ha deciso di ritornare sui propri passi. La versione beta dell’app presenta ancora diversi problemi, sopratutto legati alla visualizzazione dei messaggi notificati, problemi che verranno risolti a breve, vista la grande popolarità dell’applicazione, che non intende perdere “terreno” rispetto alle numerose concorrenti.