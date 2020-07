Frasi del buongiorno – Le migliori di domenica – 5 luglio

Frasi buongiorno. E oggi che è domenica il buongiorno è ancora più gradito. Possiamo concederci qualche minuto in più a letto e prendercela comoda. In previsione dell’inizio della settimana meglio approfittarne così da essere più rilassati e pronti ad affrontare ogni tipo di circostanza.

È anche per questo che inviare il messaggio del buongiorno è un gesto di vicinanza e particolarmente apprezzato. Qui abbiamo provveduto ad una raccolta importante per poterti offrire le frasi del buongiorno migliori. Puoi trovare quella da dedicare alla persona che ami ma anche a coloro che magari vivono lontano da te. Se vuoi comunicare qualcosa ma non sai come farlo ti diamo questa scelta e vedrai che il destinatario sarà davvero contento di questo gesto.

Frasi del buongiorno – Domenica – 5 luglio

• Qualcuno dovrebbe dire a tante persone che non vi è alcuna tassa sul sorriso né tanto meno sulla parola grazie. Buongiorno e buona giornata

• Tra i tanti ieri e molti domani c’è un solo oggi da vivere e da scoprire. Prendi per mano il tuo sorriso e va incontro la tua giornata.

• Quando fai qualcosa di nobile e bello nessuno lo nota non essere triste punto il sole ogni mattina e uno spettacolo bellissimo e tuttavia la maggior parte del pubblico dorme ancora (John Lennon)

• Ogni giorno al tuo risveglio pensa: oggi sono fortunato perché mi sono svegliato e sono vivo ho il dono prezioso della vita non lo spiegherò appunto userò tutte le mie energie per migliorare me stesso aprire il cuore agli altri e lavorerò per il loro beneficio. Avrò solo pensieri gentili verso gli altri non mi arrabbierò e non pensare male di nessuno punto aiuterò al più possibile mettendo la mia vita al loro servizio (preghiera tibetana )

• Buongiorno, gli oggetti sono fatti per essere usati le persone per essere amate punto il mondo va storto perché si usano le persone si amano gli oggetti

• Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte (Edgar Allan Poe)

• Ogni giorno è un nuovo inizio come una tela bianca da dipingere, un’opera d’arte da realizzare il quadro più bello da creare