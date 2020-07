Calciomercato Napoli – Il presidente del Lille spinge Osimhen in azzurro “Diventerà una superstar”

Non è un segreto che il Napoli stia cercando di preparare in anticipo la prossima stagione nonostante il campionato corrente sia ancora in corso, così come è risaputo che il club capitanato da De Laurentiis sta sondando il terreno per quello che sarà il sostituto di Callejon, destinato lasciare l’azzurro dopo 7 anni di fedele militanza, nonchè quella altrettanto probabile di Milik.

Walzer di punte in casa azzurra

E’ da diversi giorni che diverse voci, provenienti sia dalla Francia che dal nostro paese che narrano di un passaggio sempre più vicino del giovane attaccante nigeriano Victor Osimhen in maglia azzurra, proprio al posto dell’attuale numero 99 polacco: il centravanti africano ha infatti visitato la città alcuni giorni fa che secondo varie fonti, lo avrebbe decisamente convinto ad accettare la piazza azzurra, anche se ovviamente il Napoli dovrà accordarsi economicamente con il club francese.

“Sarà una superstar”

Nonostante l’affare Nicolas Pepé sfumato la scorsa estate (gli agenti del calciatori arrivarono a Dimaro, sede del ritiro del Napoli in elicottero ma alla fine il giocatore andò all’Arsenal per una cifra record), i rapporti tra i due club restano ottimi, tantoche lo stesso patron del Lille Gerard Lopez ha praticamente “consigliato” a Osimhen di accettare la destinazione azzurra, come dichiarato in un’intervista a La Voix du Nord:

“Avevamo diverse offerte per Victor. Ci siamo scambiati molte opinioni. Andiamo d’accordo e ha una vita straordinaria. Mi ha chiesto e gli ho dato il nome del club che pensiamo sia meglio per lui, in base al suo stile di gioco, l’allenatore e la progressione che immagina, la squadra di Gattuso è di un livello molto alto, appena sotto il Barcellona o Juventus, praticamente lo stesso livello dell’Atletico Madrid, sono sicuro che se scegliesse di andare a Napoli diventerebbe una vera superstar, dato che ha le caratteristiche per gestire la pressione: avere una città come Napoli ai propri piedi è qualcosa di unico per un calciatore”.