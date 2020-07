Da una dieta prima o poi ci passano quasi tutti, soprattutto le donne. Ma la tendenza ad aumentare di peso e doversi mettere sotto stretto controllo alimentare dipende dalle stelle? Sì. I segni zodiacali sempre a dieta: ecco chi sono.

Il Cancro

I segni zodiacali sempre a dieta, ecco chi sono, tra loro c’è il Cancro. Il Cancro in realtà è un segno che appartiene a persone che non hanno mai problemi di linea anzi, sono molto magri. Il Cancro in genere è a dieta per un motivo diverso dal sovrappeso quindi non segue un regime alimentare ipocalorico volto alla riduzione del peso corporeo, il suo intento non è dimagrire. Il Cancro vuole semplicemente restare in salute perché è un segno molto ipocondriaco. Basta che il Cancro senta parlare due persone di una malattia che ha paura di averla lui per cui corre subito al supermercato a comprare cibi salutari ricchi di antiossidanti per preservarsi al meglio contro eventuali problematiche. Il Cancro tende a inserire frutta e verdura nella sua dieta e a bere molta acqua. Detesta il cibo spazzatura e le fritture.

La Bilancia

I segni zodiacali sempre a dieta, ecco chi sono, tra loro c’è la Bilancia. La Bilancia è un segno zodiacale che appartiene a persone che tendono a prendere peso quando l’età avanza. Sono quindi snelli e longilinei da bambini e da giovani ma iniziano a manifestare la tendenza a ingrassare in tarda età. Solo allora la Bilancia finalmente si metterà a dieta, anche per non rinunciare ancora a quel minimo di estetica che tanto è stata importante per lei quando era giovane. I nati del segno zodiacale della Bilancia sono infatti gli esteti dello Zodiaco e non vogliono essere grassi per nessun motivo per cui ben venga la dieta contro le golosità nemiche della linea perfetta. Anche se in gioventù i Bilancia apprezzano gli eccessi della tavola anche perché graziati dalla magrezza onnipresente, quando gli anni passano iniziano a tenersi maggiormente.

Il Sagittario

I segni zodiacali sempre a dieta, ecco chi sono, tra loro c’è il Sagittario che è il salutista dello Zodiaco. Il Sagittario tiene molto alla sua forma fisica per cui è un assiduo frequentatore di palestre, corre, fa jogging e sport. Il Sagittario inoltre non fuma e non beve alcolici. Avrete quindi capito che è anche sempre a dieta. I nati del segno zodiacale del Sagittario tengono in maniera particolare all’alimentazione per cui cercano sempre di seguire una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura di stagione, di bere molta acqua minerale naturale ogni giorno, di variare la dieta con proteine sia di origine animale che vegetale. I Sagittario detestano in particolare le bevande gassate e i cibi di tipo fast food. I nati del segno del Sagittario sono molto tradizionalisti e non sono interessati alla cultura culinaria straniera in nessun modo.