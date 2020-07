Nella vita bisogna imparare a stare con gli altri ma anche a stare da soli e c’è proprio chi non è capace a concepire la solitudine come un momento importante per stare con sé stessi. Ecco i segni zodiacali che non sanno stare soli.

Ariete

Tra i segni zodiacali che non sanno stare soli c’è quello dell’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete sono tanto aggressivi e prepotenti ma da soli non sanno stare. Senza il pubblico che assiste alle loro scenate si sentono perduti. Gli Ariete non sono minimamente capaci di stare da soli, soprattutto quando devono fare i gradassi. Come tutti i vigliacchi si sentono forti solo quando sono in gruppo.

Cancro

Tra i segni zodiacali che non sanno stare soli c’è quello del Cancro, che ha proprio un bisogno impellente di stressare gli altri con i suoi problemi. I nati del segno zodiacale del Cancro sono pieni di ansie che riversano sugli altri per sfogarsi per cui come fanno a stare soli? Hanno sempre bisogno di qualcuno accanto a cui riempire la testa con i loro problemi. I Cancro sono dei veri vampiri energetici che prosciugano le altre persone.

Leone

Tra i segni zodiacali che non sanno stare soli c’è quello del Leone. I nati del segno zodiacale del Leone sono molto gratificati dall’essere ammirati e lodati dagli altri per cui hanno difficoltà a muoversi senza un pubblico attorno. I nati del segno zodiacale del Leone non possono e non vogliono mai stare da soli, hanno bisogno degli altri per riempire il loro ego.

Bilancia

Tra i segni zodiacali che non sanno stare soli c’è quello della Bilancia. I nati del segno della Bilancia non sono particolarmente espansivi per cui, avendo poche conoscenze, si ritrovano molto spesso senza amici, cosa che li fa soffrire molto. I Bilancia tendono ad attaccarsi molto alle persone che conoscono. Sul piano sentimentale la sola idea di passare la vita non in coppia con qualcuno li terrorizza letteralmente.

Sagittario

Tra i segni zodiacali che non sanno stare soli c’è quello del Sagittario. Molto solare, gioviale, ottimista, propositivo e positivo, il nato del Sagittario gradisce la compagnia e non ama per niente la solitudine. Il Sagittario ha bisogno degli altri per parlare di affari e di questioni che lo interessano. In amore preferisce fare il fringuello ma una compagna fissa non gli può mancare.

Pesci

Tra i segni zodiacali che non sanno stare soli c’è quello dei Pesci. I nati del segno zodiacale dei Pesci avrebbero bisogno di un po’ di solitudine per depurare la loro anima dai loro pensieri e dalle emozioni che assorbono come spugne dalle altre persone. I nati del segno zodiacale dei Pesci purtroppo non riescono a stare da soli, soprattutto in amore. Sono capaci di legarsi alla persona sbagliata inseguendo al contempo per tutta la vita l’ideale di amore romantico impossibile da trovare.