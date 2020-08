Ricardo Rodriguez – Ruolo, Carriera e Statistiche

Ricardo Rodriguez è appena ritornato in Italia trasferendosi dal Milan al Torino. Se in forma può essere un buon laterale per qualsiasi fanta-allenatore.

Ricardo Rodriguez: Ruolo

Il suo ruolo naturale è quello di terzino sinistro, ma all’occorrenza può ricoprire il ruolo di esterno sinistro in un centrocampo a 5 o centrale difensivo in una difesa a 3. Calciatore dotato tecnicamente, buon tiratore di calci di rigore, si fa apprezzare per la capacità nel cross e nei calci piazzati oltre che per un buon controllo di palla. Al Wolfsburg ha ricoperto anche il ruolo di difensore centrale in una difesa a 4, ma non è affatto il ruolo adatto a lui.

Ricardo Rodriguez: Carriera

Ricardo Rodriguez ha iniziato la carriera nella sua città di nascita e cioè Zurigo esordendo in prima squadra il 21 marzo 2010. L’11 gennaio 2012 passa al Wolfsburg, firmando un contratto fino al 2016. Fa il suo debutto il 21 gennaio 2012. L’8 giugno 2017 firma un contratto quadriennale con il Milan, valido dal 1º luglio seguente. Debutta con la maglia rossonera il 27 luglio, in occasione della partita d’andata del terzo turno preliminare di Europa League vinta per 0-1 in casa dei rumeni del Craiova proprio grazie a un suo gol su calcio di punizione. Il 30 gennaio 2020 passa in prestito al PSV. In questi giorni si è trasferito al Torino a titolo definitivo.

Ricardo Rodriguez: Statistiche

Il classe ’92 ha totalizzato con le maglie di club fino ad ora 331 presenze condite da 28 gol, mentre con la Svizzera sono 71 le presenze e 8 i gol.