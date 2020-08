Siviglia – Inter – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Siviglia – Inter, la finale è servita! Tra qualche ora si assegna l’Europa League e ritorna una squadra italiana a contendersela. Sarà una gara senza favoriti, perchè si sfidano due squadre con estrema esperienza.

Siviglia – Inter: Ultime dai campi

Julen Lopetegui disegnerà il suo Siviglia con il consueto 4-3-3. Davanti a Bounou saranno Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos e Reguilón a comporre la linea difensiva. Chiavi del centrocampo affidate a Fernando, mentre in avanti En-Nesyri dovrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Ocampos – che non è al meglio, Lopetegui deciderà all’ultimo – e Suso. Panchina per Vazquez. Titolare Banega, ex dell’incontro, genio incompreso all’Inter e perno a Siviglia.

Antonio Conte dovrebbe affidarsi ad un 3-5-2 che dovrebbe prevedere Godin, De Virj e Bastoni in difesa davanti ad Handonovic. A centrocampo, Gagliardini è favorito per una maglia da titolare su Eriksen. In attacco toccherà alla solita coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez. Sanchez (che ha ripreso a correre) potrebbe recuperare per la panchina.

Siviglia – Inter: Formazioni ufficiali

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.