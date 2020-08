L’oroscopo del tempo libero: quali sono i segni più mondani

Sembra strano, ma non tutti i segni amano le feste, gli eventi, le serate fuori con gli amici, le notti passate nei pub a ridere, scherzare, bere birra e poi, magari, andare a ballare. Certo nell’attuale periodo la dimensione mondana si è di molto ridimensionata a causa dell’attuale emergenza sanitaria un po’ per tutti, ma ci sono alcune persone a cui manca particolarmente questo aspetto della vita. E allora vediamo quali sono i segni più mondani e amanti delle feste.

1)Leone

È l’anima della festa e delle serate con gli amici. Estroverso, allegro, sempre pronto alla battuta, il leone si sente perfettamente a suo agio in qualsiasi situazione ci sia da divertirsi. Anzi, spesso è proprio lui a organizzare eventi, mobilitando decine di persone in poco tempo e grazie al disinvolto uso che fa dei social. Ride e fa ridere tutta la compagnia. Ed è sempre disponibile a lanciarsi in nuove avventure. Le serata in campagna a bere della buona birra e a mangiare cibi rustici fanno decisamente al caso suo, più delle serate in discoteca.

2)Ariete

Altro segno che ama divertirsi ed essere mondano. Non di rado, fa il dj o il pr in discoteca, proprio per la sua innata capacità di sentirsi a suo agio in mezzo alla gente, nei luoghi più in della movida. Fa ballare il popolo della notte senza alcuna difficoltà: al microfono è, semplicemente se stesso. Ma di quel popolo l’ariete stesso è parte integrante. È istintivo, la dimensione notturna risveglia in lui la voglia, un po’ selvaggia, di spogliarsi degli abiti professionali che indossa di giorno e lasciarsi andare al ballo e ai ritmi della musica.

3)Acquario

Mondano e avventuroso. Non ha un locale fisso su cui fare base con la propria compagnia, si diverte a girare in auto o a piedi e scoprire posti nuovi, in periferia come nel cuore della città, in cui si mangi bene e si possa bere dell’ottimo vino, da sorseggiare lentamente. Edonista e leggero, amante delle buone amicizie, non disdegna concerti e serate di cinema all’aperto, avendo lo spirito predisposto al divertimento e al relax, lontano da preoccupazioni professionali, familiari e amorose.

4)Gemelli

Mondano a modo suo. Non ama certamente le discoteche, il chiasso e il caos, soffrendo anche un po’ d’ansia in queste situazioni. Ma sicuramente ama la compagnia degli amici, con cui si ritrova spesso e volentieri a cena, in luoghi di campagna, avendo cucinato lui stesso perché adora farlo e mettersi a disposizione. Quando è rilassato e con la giusta compagnia, chiacchiera volentieri, mangia e si diverte.

5)Scorpione

Adora la notte e il movimento che si genera intorno ad essa. Con i suoi amici è sempre pronto a partire, anche all’avventura, ma comunque con l’outfit e il trucco giusto. Perché non bisogna mai dimenticare di essere originali. Che sia un concerto stile Notte della Taranta o Heineken Jammin’ Festival (che ricorda con nostalgia), che sia una notte di ballo sfrenato fino all’alba (e anche queste situazioni rimpiange) o che sia un tour tra i pub della zona, lo Scorpione ama divertirsi e ridere con gli amici giusti. Al mattino, poi, sarà dura, ma ne sarà valsa comunque la pena.