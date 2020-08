Quali sono i segni più puntigliosi dello Zodiaco

La precisione è una gran qualità, senza ombra di dubbio. Perché consente di svolgere un lavoro al meglio, di essere rispettosi delle regole e delle esigenze altrui. Ad esempio, arrivare in maniera puntuale ad un appuntamento consente anche all’altro di essere in tempo sulla propria tabella di marcia. Tuttavia, vi sono alcuni segni zodiacali che non si limitano ad essere precisi ma sono puntigliosi, talvolta all’eccesso. E possono risultare irritanti per le persone che li circondano. Vediamo quali sono.

1)Vergine

È il segno più puntiglioso dello zodiaco. Ogni pretesto è buono per criticare eventuali mancanze o problemi. Pretende che tutti si comportino allo stesso modo e per un ritardo anche di pochi minuti fa una gran caciara. È intollerante e inflessibile, rigido fino all’eccesso sulle regole da seguire. In amore, se l’altro fa una cosa poco gradita, anche banale, molla la presa in un attimo, lasciando l’altro inebetito. Peraltro, il nativo del segno critica molto ma è il primo a lasciarsi andare a delle scappatelle.

2)Capricorno

Inflessibile e rigido. Non tollera nulla che sia fuori posto. Puntiglioso fino a risultare capriccioso e generare inevitabilmente malumori nell’altro, che dev’essere sempre proteso a soddisfare le esigenze del partner, trascurando le proprie. Il segno pretende che tutto fili in maniera precisa e arriva a considerare un ritardo di pochi minuti una grave mancanza di rispetto, al punto da giungere alla decisione, solo per questo, di troncare una relazione.

3)Sagittario

Non si direbbe. Perché il segno è sempre molto buono, gentile, disponibile, elegante. Ma il lato autoritario del suo carattere, che deriva dalla sua appartenenza ai segni di fuoco, talvolta riemerge. E allora ecco che la sua puntigliosità è pronta a colpire il malcapitato di turno. Per motivi anche banali. Perché ha portato la spazzatura fuori un minuto prima del solito, perché indossa la maglietta blu e non quella turchese, perché è tornato a casa con cinque minuti di ritardo. Uno dei pochi aspetti che rende i nativi del sagittario a tratti un po’ irritanti. Anche se al segno, sempre generoso e saggio, si tende a perdonare tutto.

4)Toro

Anche questa è una sorpresa. Perché il segno, in genere, è pacato, calmo e non alza mai la voce. Ma critica tantissimo e trova sempre il modo di far pesare all’altro una sua mancanza, anche lieve, o un suo presunto atteggiamento fuori luogo. Così, l’uomo toro farà notare alla sua partner che il suo vestito è bello ma “fa un difetto sul davanti”, oppure “certo, ora sei in forma ma se non vai in palestra non lo sarai a lungo”. Anche al segno si tende a perdonare tutto per la sua bontà, ma tali atteggiamenti sono a dir poco irritanti.

5)Acquario

Tende, talvolta, a far pesare la sua presunta superiorità intellettuale, con atteggiamenti tesi a sottolineare il fatto che l’altro non riesca ad essere performante, che non capisca o faccia fatica ad assimilare un determinato concetto, che sia in ritardo di un minuto sull’appuntamento, che indossi un abito che sottolinea in maniera troppo marcata il giro fianchi o il giro vita. Insomma, fiuto inarrivabile, quello dell’acquario, ma anche un po’ troppa puntigliosità.