Suarez alla Juventus. Più che un semplice sogno di calciomercato. Il club bianconero vola spedito verso la chiusura della trattativa con l’attaccante per l’accordo economico, ma adesso è tutto nelle mani del Barcellona.

La Juventus procede spedita sul fronte Suarez e i contatti tra le parti sono continui visto che ormai sembra che siano vicini ad un principio di accordo economico. Ora non resta che aspettare gli sviluppi della trattativa del giocatore con il Barcellona per la risoluzione.

E’ questa la situazione al momento legata al mercato degli attaccanti per il club bianconero che balla su più tavoli, aspettando novità da Edin Dzeko per un eventuale ‘incastro’ Roma-Napoli sullo scambio Under-Milik che però al momento non riesce a concretizzarsi.

Luis Suarez alla Juventus: un bomber per Pirlo

Al momento però la possibilità di vedere Luis Suarez alla Juventus è sempre più concreta. Un innesto di qualità che regalerebbe a Pirlo un attaccante capace di segnare più di 400 in 600 presenze in carriera. Probabilmente non avrà quel peso in attacco che potrebbe avere uno come Dzeki, ma con Dybala e Cristiano Ronaldo potenzialmente potrebbe costituire una coppia gol davvero imbattibile.

Pista Dzeko non tramontata

Attenzione agli altri nomi valutati, per l’attacco, dalla Juventus. Se dovesse andare male la trattativa per Suarez resta vivo, come detto, l’affare Dzeko altrimenti, viste anche le difficoltà per arrivare al giocatore bosniaco, possibile che la Juventus torni su obiettivi più abbordabili come Alvaro Morata o Lacazette dell’Arsenal.