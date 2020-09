Kolarov all’Inter è fatta. L’esterno serbo ha accettato la proposta dell’Inter e dovrebbe già essere a disposizione di Conte all’inizio della prossima settimana. Il giocatore firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo, questa la proposta nerazzurra accettata dal serbo che dunque lascia i giallorossi.

Un acquisto molto importante per l’Inter di Antonio Conte: il tecnico salentino ha accettato le condizioni della dirigenza di effettuare un mercato al risparmio facendo acquisti mirati e oculati che possano andare a migliorare la rosa nerazzurra sotto il piano della qualità ma anche dell’esperienza.

Kolarov all’Inter: ecco perché il suo arrivo può cambiare tutto

Acquisti a cifre importanti, infatti, verranno fatti solamente a fronte di cessioni importanti come ribadito dal ds Ausilio ieri a Sky. Aleksandar Kolarov rientra perfettamente in questa categoria e, dunque, il difensore serbo è pronto al passaggio all’Inter dove potrà aiutare Conte anche grazie alla sua poliedricità che gli permette di esprimersi al meglio sia come difensore centrale di sinistra che come esterno sinistro.

L’arrivo di Kolarov all’Inter, dunque, rischia di oscurare Ashley Young. Molto probabilmente a ricoprire il ruolo di esterno sinistro, dato l’arrivo per la corsia di destra di Hakimi, sarà l’ex Roma a meno che Conte non voglia puntare sull’ex Manchester City come difensore nella difesa a 3.