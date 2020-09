Tullio Solenghi tra Ballando con le Stelle e i nipoti: ”Un sorriso per dimenticare il negativo”

Tullio Solenghi famoso per la sua carriera da comico con il suo Trio, formato con Anna Marchesini e Massimo Lopez, i quali insieme intrattenevano i grandi palchi con la loro comicità negli anni Ottanta, ha deciso di mettersi in gioco.

Intervistato dal settimanale Vero, l’attore si lascia andare raccontando dei suoi nipoti, di come affronta il suo lavoro e di come affronterà questa nuova esperienza al talent Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Nelle sue confessioni, non mancano le dolci parole dedicate ai nipoti e a quanto per lui sia importante lavorare con certe modalità.

Tullio Solenghi tra Ballando con le Stelle e i nipoti

È nota la sua dedizione verso il lavoro, che affronta sempre con molta serietà e determinazione, ma nello stesso momento non mancano mai sorrisi e allegria. Come afferma lui stesso, è proprio quest’ultima l’ingrediente fondamentale per riuscire a superare ogni ostacolo e limite nelle situazioni:”In qualsiasi approccio metto un po’ di leggerezza, secondo me è una delle ricette di sopravvivenza più efficaci”.

Intorno a questo approccio, ruota la presenza dei suoi nipoti che gli hanno ridato la voglia di giocare, di divertirsi senza troppi pensieri, donandogli la leggerezza che solo un bambino può avere. Come dice lui:” Sono soggiogato dalla loro vivacità, personalità, presenza. Sono assolutamente convinto che avere nipoti sia un dono meraviglioso che mi sto godendo appieno”. Una spinta anche per Ballando con le Stelle, visto che i suoi nipotini sicuramente tiferanno per nonno Tullio. Infatti, lo vedremo tra balli e sfide dove metterà tutta la sua voglia di divertimento.

“Un sorriso per dimenticare il negativo”

Dal 12 settembre lo vedremo in tv su RaiUno, a sfidarsi con altri ballerini per contendersi il premio in palio. Leggiamo come affronterà questa sfida:” Mi butto in questa nuova avventura con la determinazione di fare nel miglior modo possibile. Avremmo dovuto andare in onda lo scorso marzo, ma a causa della pandemia il programma è rimasto bloccato, come molte altre situazioni […] è importante che ci sia un ritorno a qualcosa che rappresenti un momento di sorriso e di divertimento tutto il negativo che abbiamo alle spalle”.

Importante per lui il ruolo della danza, una delle tante arti che hanno sempre affascinato l’attore:” La danza poteva essere uno dei tanti sogni della mia vita. Quella classica, poi, mi ha sempre incantato. Mi tengo stretto, però, il teatro […]. L’attore completo dovrebbe anche saper cantare e ballare”