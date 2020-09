By

Bilancio Juventus 2019/2020 – Il mercato della Juventus va avanti tra possibili acquisti eccellenti e cessioni importanti atte a finanziare il mercato. Intanto però il club bianconero deve registrare una grossa perdita nel bilancio di quest’anno.

Nella giornata di giovedì è stata approvata la semestrale della società controllante Exor, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2020, che ha evidenziato un rosso di 19 milioni negli ultimi sei mesi per il club bianconero. A questi si devono aggiungere i 50 milioni di perdita relativi alla semestrale della Juventus al 31 dicembre 2019: 69 milioni in totale.

Una cifra ancora non ufficiale, da approvare nel dettaglio durante il prossimo Cda societario in programma il 18 settembre. Nell’occasione ci potranno essere alcune compensazioni in grado di correggere la cifra, ma l’ordine di grandezza rimarrà comunque vicino ai 70 milioni di euro.

Da sottolineare anche che la holding finanziaria Exor l’anno scorso ha sostenuto un aumento di capitale sociale da 300 milioni a sostegno del piano di sviluppo della Juve relativo al quinquennio 2019-2024.

Allora cosa spiega il deficit della Juve? La maggiorazione dei costi relativi alla campagna acquisti dell’estate scorsa ha avuto un impatto significativo, così come la perdita di ricavi condizionati dal coronavirus. Ma pesano anche i risultati sportivi: la sola eliminazione agli ottavi di Champions per mano del Lione è costata alla Juventus circa 20 milioni tra incassi e premi Uefa mancati.