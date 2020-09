Calciomercato Napoli – Affari e trattative 10 settembre

Nonostante le trattative in corso, il Napoli sta riscontrando più di una difficoltà nella conclusione delle stesse, ma la sessione di mercato relativa alla squadra azzurra che mai come in questa stagione dovrà mettere in conto alcune cessioni importanti per poter poi effettuare nuovi acquisti.

Niente Nandez

L’indiscrezione lanciata da Sky nella serata di ieri riguardo un interesse in crescendo verso Nandez, centrocampista uruguagio del Cagliari non sembra trovare riscontro secondo l’emittente satellitare, anche a causa dell’incedibilità imposta dal presidente del Cagliari, il Napoli segue un solo calciatore per il proprio centrocampo ed è Jordan Veretout, l’unico profilo realmente sul taccuino del DS del Napoli Giuntoli nonostante le difficoltà nel trattare con la Roma che chiede almeno 30 milioni di euro per cedere il proprio centrocampista.

Milik-Dzeko in fase di stallo

Sempre con la Roma tiene banco lo scambio Under-Milik che tuttavia non presenta novità dal punto di vista del proseguo della trattativa: le parti non hanno cambiato le proprie valutazioni sui rispettivi calciatori, non permettendo passi avanti nello scambio.

La Roma punta sull’arrivo di Milik al posto di Dzeko che è sempre in orbita Juventus, ma senza spiragli per il suo arrivo, anche la cessione del bosniaco non può concretizzarsi.

Nuova pretendente per Younes

Anche Amin Younes sembra essere stato inserito nella lista dei cedibili della società azzurra, e il Genoa ha manifestato un interesse piuttosto costante nei riguardi dell’ex Ajax anche se nelle ultime ore questo sembra essersi decisamente affievolito in favore di una nuova pretendente per l’attaccante tedesco di origini libanesi: è il Verona, che può contare su ottimi rapporti con la dirigenza del Napoli, che può garantire un dialogo tra la società gialloblu così da permettere di trovare un accordo economico con il giocatore, cosa che il club del grifone non era riuscito ad ottenere dopo alcuni giorni di trattativa.