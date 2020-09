Calciomercato Parma – Affari e trattative 11 settembre

By

Affari e trattative in corso calciomercato Parma – La società gialloblu è ancora alla ricerca di chiudere operazioni di mercato con il nuovo ds Carli e garantire a mister Liverani una base solida su cui lavorare

In casa gialloblu, dopo il buon test con la Pro Sesto, arrivano le conferme sui giovani in arrivo in Emilia dall’Atalanta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Amad Traoré e Ebrima Colley, dopo una lunga trattativa da parte del ds Carli, arriveranno in prestito; in arrivo Filippo Melegoni, trattativa lampo e in chiusura, con le società che stanno definendo le cifre del riscatto e poi l’Atalanta ha messo sul piatto anche il prestito di Raoul Bellanova, appena riscattato dal Bordeaux.

Come da notizia data ieri, anche Nehuen Perez dell’Atletico Madrid è in arrivo per il quale restano da definire solo alcuni dettagli relativi ai bonus.

In attacco si pensa a Scamacca e Luvumbo

Carli sta valutando per il reparto offensivo Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo, e il giovane Zito Luvumbo, nei giorni scorsi dato vicinissimo al Cagliari.

Darmian pronto per l’Inter e per Gervinho spunta il Cagliari

Il passaggio di Matteo Darmian all’Inter è questione di ore, accordo con i nerazzurri già da tempo, con l’uscita di Diego Godin al Cagliari si libererebbe il posto per l’esterno gialloblu. Sempre il Cagliari, nelle ultime ore, starebbe pensando a Gervinho.